PLG》楊敬敏決勝節關鍵三分球 國王斬斷勇士7連勝

楊敬敏（左）率國王中止勇士7連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕儘管「野獸」林志傑在決勝節獨攬16分，但楊敬敏在最後1分29秒投進2顆關鍵三分球，率領新北國王在主場新莊體育館以107：99收下3連勝，也一併斬斷台北富邦勇士的7連勝。

楊敬敏（左）第四節關鍵時刻連飆三分。（記者陳志曲攝）



勇士在2月農曆年後就未嘗敗績，拉出一波7連勝，只要再1勝，就能追平他們上季締造的最長8連勝，而他們本季4度對上國王並未站上風，雙方各取得2勝。

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張宗憲開賽表現有如神助，一人連進3球、拿8分，首節就包辦14分，次節則換辛特力表演，他獨攬12分、8籃板，不過，國王靠著湯瑪士和里金斯合拿27分，半場打完以55：51取得領先。

國王隊雖第4節一度將比分擴大至10分差，只是勇士並非省油的燈，前3節都沒得分的林志傑甦醒，他單節飆進3顆三分球，一人拿下16分，讓球隊看到逆轉曙光，但楊敬敏更神勇，他在比賽終了前1分29秒前連續投進2顆三分球守住江山。

林志傑在決勝節甦醒。（記者陳志曲攝）

國王4人得分達雙位數，湯瑪士24分、15籃板，楊敬敏有21分，里金斯首度在主場出賽，拿16分、5籃板，戴維斯12分、8籃板。

勇士以塞瑟夫的22分、11籃板表現最佳，辛特力19分、14籃板，張宗憲19分、7籃板、7助攻，而林志傑則是16分都集中在第4節，另外抓下5個籃板。

塞瑟夫（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

張宗憲（右）後仰跳投。（記者陳志曲攝）

里金斯。（記者陳志曲攝）

李愷諺（右）。（記者陳志曲攝）

勇士中止連勝。（記者陳志曲攝）

新北國王擊敗台北富邦勇士，拿下勝利。（記者陳志曲攝）



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