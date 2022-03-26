鐵人》亞洲最佳越野三項賽事圓滿落幕 江晏慶奪總冠軍、王千由封后

江晏慶。（XTERRA Taiwan提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022 XTERRA Taiwan今天在國境之南墾丁登場，甲狀腺亢進未癒的江晏慶，記取去年登山車拼過頭抽筋教訓，以3小時01分19秒勇奪總冠軍。參與路線開發的王千由在女子組封后，詮釋XTERRA「享受探索、守護擁有」精神。

王千由越野三項稱后。（XTERRA Taiwan提供）

越野三項今天上午七點由墾丁小灣破浪而出，選手需依序完成游泳 1.5公里、登山車23公里以及越野跑11公里。越野兩項緊接著於8點自墾丁福華大飯店停車場出發，選手需先騎登山車23公里，再跑越野跑12公里。

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比賽結果國內第一位職業越野鐵人江晏慶，以3小時01分19秒拿下總冠軍，尋求衛冕的謝昇諺3:06:17第二，來自香港的謝竣丞3:12:26第三。

之前兩度拿到國內第一的江晏慶，儘管困擾兩年多的甲狀腺亢進問題迄今未根治，但他說：「每個人都有自己的挑戰要面對，不管好壞都是上帝的美意。」今年終於如願登頂，開春首役開紅盤，也讓他2022年有個好的開始。

國中唸美術班，大學、研究所研讀冷凍空調工程，目前是「日出運動工作室教練的江晏慶說，自己的專長是越野跑，但去年登山車賽段拼太凶，結果嚴重抽筋，所以賽前不斷對自己心理建設，要把重心放在越野跑賽段。

「第一項游泳有跟上集團（第11個上岸），登山車會擔心差多遠很想衝，但一直提醒自己不可以衝動，雖然最後4、5公里時變速器有點問題，還好調整節奏後狀況還不錯，在越野跑奠定勝基。要嘛贏，要嘛學到，比賽就是這樣。」

除了策略成功外，江晏慶說，曾參加過奧運的美國Christen, Carson實力超強，是位可敬的對手，但去年摔斷鎖骨今年爆胎，很可惜。除感謝The North Face、720等贊助商外，他也特別謝謝XTERRA從無到有，提供這麼棒的舞台給大家。

女子組由「曉花」王千由以3小時44分29秒封后，張綺文4:05:21第二，「最強女士官長」莊雅婷4:09:11第三。

因為名字諧音，也被叫做「往前游」的王千由，是高雄277自轉車隊教練，小學三年級游泳，小五開始玩鐵人三項，去年參加越野跑，今年首度比越野三項便封后。「最近登山車練較多，靠登山車拉開距離，努力沒有白費。」

這次比賽對她還有另一個意義。「認識開發這個賽道的林忠義之後，我覺得自己不該只當使用者，畢竟大自然是大家共同擁有的，決定拿著鋤頭加入一起動手做，也因此對路線特別熟悉，比起來也特別有感覺。」她說。

越野兩項男子組冠軍為「阿丹」江勝山，以2:41:46抵達終點後，江勝山直接坐在地上，他笑說：「平常沒跑這麼遠的距離，一直快抽筋，但我有撐到終點再讓他抽。女子組冠軍則為陳姿吟，成績3:20:28。

越野接力組由「我就慢」隊郭家齊／蔡雅羽／吳睿恩以3:00:34奪冠，首次搭檔的三人是因為同在「Fun足按摩工坊」按摩結識，其中蔡雅羽和吳睿恩分別是去年全運會登山車、馬拉松金牌，組合超夢幻。

這面金牌對郭家齊特別有意義，這是去年12月要去倒垃圾時從樓梯上摔下來，左腳外緣粉碎性骨折，休息了三個多月沒游泳的她復出首役。處於半退役狀態的她，現在在姑姑開的花店幫忙，以後想當個花藝家。

這項比賽27日將續進行第二天賽事，上午7點30分起，越野跑30K組、14K組和7K組選手，將依序從墾丁石牛溪農場出發，預計11點頒獎，關門時間是下午3點。

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