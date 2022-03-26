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網球》「禪讓」球后大位給波蘭天才少女 巴蒂：她值得

2022/03/26 18:50

巴蒂、史薇泰克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）日前震撼宣布退休，她決定不保留積分直接清除，形成球后寶座將直接「禪讓」給排名第二的波蘭20歲天才少女史薇泰克（Iga Swiatek）的罕見局面，巴蒂也表示，自己認為沒有比史薇泰克更好的繼位人選。

25歲的巴蒂自2019年9月登基，球后在位185週坐得穩當，不過日前她卻宣布退休，並確定將於邁阿密公開賽後直接從世界排名中退出。她表示：「無論是身體上還是情感上，我都沒有足夠的能力來應對頂級賽事的挑戰。」

巴蒂也對於繼位的史薇泰克有所評價：「我認為沒有比她更好的人選了，一個偉大的人、也是偉大的網球員，她為球場帶來的新鮮、以及無所畏懼的能量令人驚嘆。」

「我喜歡和她比賽、和她一起練習、和她的團隊共度時光，她是一個很棒的人，也是最先傳訊息給我的人之一。」巴蒂說，「我認為她配得上球后，即使登上第一名之後，我希望她仍能夠以自己的方式繼續追求自己的職涯以及夢想。」

20歲的史薇泰克將是WTA史上第28位球后，也是自2010年的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）以來最年輕的球后，她今天也在邁阿密的首戰強勢以6：2、6：0橫掃瑞士格魯比琪（Viktorija Golubic）晉級。

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