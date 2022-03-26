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企排》屏東台電穩定供電 縝密嚴防太陽神奪冠軍賽首勝

2022/03/26 19:07

台電。（排協提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業排聯賽十七年總冠軍賽Game1於今日（26）在台灣大學綜合體育館開打，由屏東台電對上臺中太陽神。開局屏東台電來勢洶洶拿下首局，雖台中太陽神次局也打出強勢反擊，但屏東台電立刻電力全開，三四兩局迅速拉開比數，最終就以 25：18、18：25、25：11 與 25：18，總局數 3：1 的比數，拿下冠軍賽首勝。

太陽神。（排協提供）

開局台電劉鴻敏攻擊得分，加上林宜暉及蔡沛彰單人攔網及攻擊多點開花。太陽神落後5分時喊出暫停，副攻手吳宗軒及主攻手高偉誠前排砲火緊追在後，但防守接應出現亂流，請求二次暫停。主攻手焦璿誠力破台電地面防線，仍由台電以25：18拿下第一局。

第二局由太陽神中間手柯宗甫二號位攻擊帶起攻勢，柯宗甫及焦璿誠多次雙人攔網迅速佔上風，逼迫台電喊出暫停。隨後小高航空高偉誠及黃金左手吳宗軒打穿台電鐵壁一度領先6分，但台電顏振富及黃正良二號位猛攻咬緊不放。未料後續台電幾次攻擊出界請求第二次暫停，太陽神即便出現發球失誤，但仍由高偉誠攻擊以 25：18 扳回一城。

第三局台電副攻手黃正良攻擊率先開局，劉鴻敏機靈修正，四號位斜線多變打線拉開比分、太陽神暫停後由高偉誠後排發起攻擊，一波來回後喊出二次暫停試圖讓台電熄火，但後續被台電蔡沛彰連續發球得分，攻守節奏大失血，太陽神陳昭銘的攻擊及發球得分仍無力回天，台電以 25：11 再度領先。

第四局太陽神吳宗軒及台電林宜暉對角位互飆重扣，台電蔡沛彰及隊長戴儒謙數次雙人攔網擋住攻勢。台電挑戰劉鴻敏攻擊壓線界內成功，祭出多人時間差後排飛起重扣。太陽神舉球黃韋程配合焦璿誠快攻及林昱丞單人攔網，試圖力挽狂瀾，但台電立即修正及快速補位讓太陽神得分效率大減，最後由蔡沛彰二號位定三米，以 25：18 結束比賽，台電以3：1的局數收下冠軍戰第一勝。

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