中職》打職棒第7年 張閔勛終於開季一軍

張閔勛。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕樂天桃猿昨天宣布，開季帶林泓育、張閔勛、嚴宏鈞3位捕手，打職棒第7年總算盼到開季一軍的張閔勛，想到一度轉戰外野又重回本行不禁感觸良多，「機會終於來了，就要好好把握。」

張閔勛指出，每年目標都是開季一軍，但是一直沒能實現，遇到更多的是挫折與低潮，今年心境轉變不設目標，「就把自己準備好，只要過程是好的，結果就不會差太多，雖然（開季一軍）來得有點晚，能堅持住就永不嫌晚。」

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張閔勛於2016年季中選秀第1輪被指名，被看好是主戰捕手接班人，因為兩度受傷、心理壓力一度轉戰外野，2019年季後決定回任捕手，「雖然繞了一大圈又回來，卻很感謝那段不好的過去，因為再差最差就是這樣。」

張閔勛今年在公辦熱身賽打擊率0.571、上壘率0.571、長打率0.714、安打4支都是個人歷年最佳，但他覺得，球隊的打擊一直很強，有太多比他好的打者，重點在於找到自己的價值，發揮自己的優勢，把好的感覺帶到球季。

張閔勛去年在一軍出賽28場超越前3年總和，他很感激總教練曾豪駒，「總仔一直鼓勵我，還給我很多機會，一度連續11場排我先發蹲捕，雖然很累但累得很幸福，讓我知道自己是可以的，以前的信心也找回來了。」

前富邦悍將投捕教練古久保健二今年轉任樂天首席教練，張閔勛利用春訓每天早起接受守備特訓，「他知道我哪裡不好，傳球動作、出力方式都幫我修正，但都用溝通不會強勢，他當教練快20年了，不論技術、經驗、情蒐都值得我用力挖寶。」

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