PLG》「台灣LBJ」周儀翔初登場拿11分 鋼鐵人大勝夢想家止8連敗

周儀翔。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今天在主場鳳山體育館對陣台新夢想家，最受矚目的是「台灣LBJ」周儀翔相隔5年再度回到台灣，直到末節才讓人看到不俗身手，全場11分進帳，加上陳又瑋、呂政儒、哈里斯、班尼特都有好表現，鋼鐵人最終以95：80大勝夢想家，拿到下半季首勝，也終結難堪的8連敗。

鋼鐵人下半季1勝難求，只能續當聯盟爐主，且8連敗更是聯盟史上最長連敗紀錄。鋼鐵人此仗「完全體」出賽，而31歲周儀翔重返台灣籃壇首戰更是備受期待，他以先發球員身份被介紹出場就獲得全場歡聲。

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周儀翔在首節8分30秒靠著兩罰拿下PLG的第一次得分，只是上半場3次投籃未進，3分都靠罰球拿下。無緣先發登場的陳又瑋第二節上演個人秀，單節轟3顆三分球，攻下15分，率隊在半場結束取得50：41領先。

鋼鐵人NBA狀元洋將班尼特因兩度延誤比賽，被吹了兩次技術犯規，在第三節5分45秒遭到驅逐出場，也讓夢想家持續在後追分，但鋼鐵人末節不給對手機會，陳又瑋單節又拿8分，以及周儀翔終於投進返台第一顆進球，且此節8分進帳，地主最多20分領先，最終也讓4812位球迷開心而歸。

周儀翔攻下11分，有8分來自末節，最大贏球功臣是陳又瑋攻下29分、7籃板，呂政儒13分、哈里斯15分、班尼特17分。

周儀翔。（高雄鋼鐵人提供）

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