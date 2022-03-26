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國中聯賽》仁和破隊史紀錄首闖冠軍戰！ 桃園內戰將對決新明

2022/03/26 19:20

邱立璿自3局下接替登板守住領先，為仁和搶下冠軍戰門票。（學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕新明國中與仁和國中兩支桃園球隊今天（26日）在國中聯賽硬式組4強賽都闖關，新明在落後6分情況下打出逆轉戲碼，以10比6擊敗台北市長安國中，繼107學年度後，相隔三年再度挺進冠軍戰；仁和國中則是靠著王興楷、邱立璿投打建功，以9比3擊敗高雄市忠孝國中，打破隊史紀錄，明天爭冠將與新明上演桃園內戰。

長安一開賽就靠著傅鈞致兩分砲打響氣勢，2局上再以4安打1保送2失誤灌進4分，新明趕緊換下先發投手邱宇珩，推上隊長黃天賜救援止血，打線則自2局下開啟追分之旅，邱宇珩、李育朋都敲出安打，加上野手選擇、內野滾地球攻進2分，3局下再以3次四死球攻佔滿壘，李育朋、黃凱恩安打連發，加上捕手失誤，一舉灌進4分扳平戰局，到了4局下，長安游擊手發生失誤，讓新明攻下超前分。

黃天賜登板後只讓長安再出現3安打，一路投完整場，後援5.2局無失分，新明則在6局下利用張均富安打送回1分，黃天賜觸擊犧牲再點回2分，最終以4分差逆勢勝出，隊史六度闖進冠軍戰。

新明總教練黃湋志表示，先發投手邱宇珩投球內容其實沒有不好，雖然落後6分還是鼓勵小朋友，相信打擊，堅持到最後，感謝他們沒有放棄，「黃天賜設定就是有危機時上場，他心臟大顆，穩定性好，這次好幾次都靠他守下來。」

新明在落後6分情況下打出逆轉戲碼。（學生棒聯提供）

仁和與忠孝則是今年首度交手，雙方打完前4局戰成3比3平手，關鍵5局上，忠孝先發投手沈品辰對首名打者投出保送後退場，余松霖接手後，接連被敲出2安打攻占滿壘，1出局後，仁和王興楷掃出二壘安打清壘，6局上再以失誤以及王興楷安打增添3分保險，加上邱立璿自3局下接替登板守住領先，為仁和搶下冠軍戰門票。

仁和總教練曾偉誠賽後直呼「這場勝利是屬於大家的」，他提到，今天第五棒陳沛宇狀況好，對方一定會抓他，因此提醒前一棒王興楷要做好準備，「告訴選手每個人都要有責任，要有左右勝負的能力，他是最穩定的打者，所以打第四棒。」

仁和過去最佳成績是107學年度季軍，今年創下新高，曾偉誠說，「前人種樹、後人乘涼」，感謝教練團跟選手犧牲假期練很多，家長、校方願意配合。對於明天將與新明爭冠，雙方也是繼預賽首場再度交鋒，曾總說，兄弟登山、各自努力，不會因為第一場贏了新明就有信心，保持平常心，輸贏都是桃園的勝利。

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