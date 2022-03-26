鐵人》藝人林彥君以小搏大 完成不可能任務

藝人林彥君以小搏大，完成不可能任務。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年底前完全不會游泳、還曾溺水的藝人「151」林彥君，今海泳雖然最後上岸，仍以5小時49分24秒在2022 XTERRA Taiwan越野三項完賽，繼KOM台灣自行車登山王挑戰、全運會後，又完成「不可能任務」。

亞洲最佳越野賽2022 XTERRA Taiwan在墾丁登場，吸引上千位越野同好一起撒野，包括去年完成越野兩項，今年首度挑戰越野三項的藝人「151」林彥君。因為身高只有151公分，而獲此外號的林彥君，解釋為何連游泳都不會，還膽敢挑戰越野三項，「去年比完越野兩項後的選手之夜，我獲贈今年越野三項免費參賽名額。」都說「免費」的最貴，這回林彥君體會到了，「去年抽到這個名額，我揪朋友一起來，沒人理我。」賽後雖得到很多讚美，林彥君苦笑說：「現在問我明年會不會再比，我可能需要冷靜一下再回答。」

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參加XTERRA Taiwan越野三項前，林彥君去年11月找教練惡補，「前兩天第一次嘗試海泳，只游10公尺就覺得好喘，覺得大海茫茫好可怕，試著沿著線游還游錯邊，超慌。」

今天比賽她雖然最後上岸，仍靠騎車追到很多人，「我知道很難，也會怕，但只要一步一步去靠近夢想，就會發現，其實真的沒有想像中那麼困難。」

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