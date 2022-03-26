晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

企排》死守防線耐力賽 冠軍戰台電3：1擊退鯨華

2022/03/26 21:41

台電女排。（排協提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業十七年企排總冠軍戰女子組首戰，於今（26）在台大綜合體育館，由高雄台電對戰台北鯨華。整場雙方出現高水準來回攻防，鯨華應援團更是士氣高昂，球員也不負眾望打出高強度的抗壓耐力賽，雖然鯨華以 1：3 惜敗，仍獲得滿堂喝采。

台北鯨華。（排協提供）

第一局由台電副攻手李諭二號位偷襲開戰，兩邊上演精彩來回及魚躍救球。鯨華在自由球員賴湘程的喊聲下，攻擊手Beatriz及吳芳妤左右開攻。台電陳姿雅在後排巧妙防守，黃芯瑜二號位快攻及皮皮曾琬羚的招牌背飛搶分，打成拉鋸戰。最後台電曾琬羚數次單人攔下鯨華中間手甘可慧的攻勢，以 25：19 收下。

第二局台電黃芯瑜單腳背飛開局，李諭單人攔網建功。鯨華廖苡任巧妙修正讓Beatriz多次拿分，雙方攻勢猛烈、祭出精彩地面防守一度戰成平手。曾琬羚、黃芯瑜的單腳背飛及陳姿雅網前壓制，鯨華也在領空力求突破，最後由台電李姿瑩多次斜線攻擊及黃瀞萱以 25：16 穩拿第二局。

第三局台電防守出現漏洞，被鯨華搶佔先機，攻城掠地。Beatriz吊打俱佳，領軍反攻；甘可慧及吳芳妤在四號位突破進帳，賴湘程屢次驚人飛撲救球，余茉語的單人攔網逼得台電二度暫停，最後由鯨華Beatriz猛烈砲擊以 25：19 打破局面。

末局台電攻擊及攔網連續得分開局。鯨華隊長蕭湘凌攻擊及余茉語發球得分緊追在後，氣勢大勝。台電喊出暫停重振旗鼓，仍出現攻擊及發球失誤，曾琬羚攻擊攔網試圖穩住氣勢，仍遭到鯨華無情地面轟炸，郭靚儀及陳姿雅即時跳出止血，李諭精準打點帶領台電進入2分差的賽末點，雙方奮力一搏，最後由陳姿雅的重扣以 25：22 笑納冠軍戰首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。