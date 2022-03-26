晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》「麟洋配」現身東吳大學校慶 王齊麟最想去教官室

2022/03/26 22:04

王齊麟為東吳學生唱生日快樂歌（東吳大學提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運羽球男雙金牌得主「麟洋配」王齊麟／李洋，今天現身東吳大學校慶運動會，兩人除大秀華麗球技，還為學生唱生日快樂歌，讓粉絲都嗨翻。

王齊麟、李洋和東吳男女羽球校隊組隊，兩人也從熟悉的戰友，變成對手正面對決，有趣的是，王齊麟在過程中還玩心大起，一下跑到對方半場，一下「技術性休息」撲街，一下兩腳不斷踏地的止滑動作，像在小秀舞技，而李洋馬上也跟上一段。

李洋表示，很開心首次來東吳就受到熱烈歡迎，而王齊麟對東吳則有不一樣的情感，因為他的父親過去曾是東吳大學的教官，目前擔任中文系的兼任助理教授，王齊麟說，從小在東吳體育館打球打到大，今天開車進東吳校園有回家的感覺，最想去的地方還有教官室，因為小時候曾和父親在教官室過夜。

持續留台備戰的王齊麟和李洋，接下來將會參加4月在屏東舉行的全團賽，5月才會出國，以湯姆斯盃作為本季首場國際賽，之後也會參加泰國、馬來西亞等地的巡迴賽，瞄準9月杭州亞運。

李洋與東吳校隊當隊友。（東吳大學提供）

王齊麟、李洋現身東吳校慶，受到學生熱烈歡迎（東吳大學提供）

王齊麟、李洋現身東吳校慶，受到學生熱烈歡迎（東吳大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。