羽球》「麟洋配」現身東吳大學校慶 王齊麟最想去教官室

王齊麟為東吳學生唱生日快樂歌（東吳大學提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運羽球男雙金牌得主「麟洋配」王齊麟／李洋，今天現身東吳大學校慶運動會，兩人除大秀華麗球技，還為學生唱生日快樂歌，讓粉絲都嗨翻。

王齊麟、李洋和東吳男女羽球校隊組隊，兩人也從熟悉的戰友，變成對手正面對決，有趣的是，王齊麟在過程中還玩心大起，一下跑到對方半場，一下「技術性休息」撲街，一下兩腳不斷踏地的止滑動作，像在小秀舞技，而李洋馬上也跟上一段。

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李洋表示，很開心首次來東吳就受到熱烈歡迎，而王齊麟對東吳則有不一樣的情感，因為他的父親過去曾是東吳大學的教官，目前擔任中文系的兼任助理教授，王齊麟說，從小在東吳體育館打球打到大，今天開車進東吳校園有回家的感覺，最想去的地方還有教官室，因為小時候曾和父親在教官室過夜。

持續留台備戰的王齊麟和李洋，接下來將會參加4月在屏東舉行的全團賽，5月才會出國，以湯姆斯盃作為本季首場國際賽，之後也會參加泰國、馬來西亞等地的巡迴賽，瞄準9月杭州亞運。

李洋與東吳校隊當隊友。（東吳大學提供）

王齊麟、李洋現身東吳校慶，受到學生熱烈歡迎（東吳大學提供）

王齊麟、李洋現身東吳校慶，受到學生熱烈歡迎（東吳大學提供）

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