HVL》內中女排首闖冠軍賽 中山工商挑戰隊史第14冠

內湖高中女排首闖冠軍賽。（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕110學年度HVL高中排球甲級聯賽今天在屏東縣立體育館熱戰，內湖高中和中山工商在女子組4強戰勝出，明將在冠軍戰正面對決。

在此之前，內中女排隊史最佳成績為104、105學年度的季軍，上季名列第五，今天她們面對5冠在身、上季亞軍的東山高中，第一局遭強勢壓制後，下一局重整旗鼓，逐漸帶給東山壓力。

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第二局雙方不斷互換領先，東山兩記扣殺出界，送給內中局點，內中也沒浪費機會追回1局，第三局在6局點優勢下，靠對方失誤拿下，並再接再厲，第四局率先逼出4個賽末點。

但東山展現韌性，化解4個賽末點，卻又發球出界，內中出現本場第5個賽末點，這次沒讓機會溜走，最終以18：25、25：23、25：19、26：24收下隊史第一張冠軍戰門票。

「好扯喔！太扯了！本來只是想說可以跟東山抗衡一下，沒想到會贏。」攻下20分的隊長張稦豈表示，預賽對東山5局輸掉，複賽時被橫掃，能夠在四強擊敗對方，感覺真很不真實。

身高180公分的張稦豈，是大安國小排球隊出身，曾獲教育盃冠軍，但當時的隊友只剩她還在打排球，她在師長鼓勵下，繼續這條路，與隊友李思依，還曾在企排愛山林效力。

張稦豈說，隊史第一次冠軍賽，大家沒有想到「贏」這件事，而是會好好享受這一場比賽， 並且全力以赴。

內中執行教練簡佳慧表示：「就算今天輸，我們都已經完成我們的目標，我們就是挑戰者的身份，就是盡力去打、盡力去享受。」

內中爭冠對手中山，四強面對初進四強的南湖高中，以25：9、25：15、25：16橫掃對方，隊史第22次挺進HVL女甲冠軍戰，將挑戰隊史第14冠。

「複賽打完後，一直在做接發球的加強，她們壓力一定會有，還是告訴她們專注在球場上。」中山執行教練黃微雯說，最後一場了，就是做好情蒐，回去好好準備。

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