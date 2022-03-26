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HVL》豐商明決賽對內工 挑戰男子組史上最多冠

2022/03/26 22:56

內湖高工挺進冠軍賽。（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕110學年度HVL高中排球甲級聯賽今在屏東縣立體育館進行男子組4強戰，上季挑戰8連霸夢碎的豐原高商捲土重來，4局擊敗明德高中，明將與內湖高工爭冠。

豐商今天歷經一番苦戰，才以25：18、21：25、25：20、29：27擊退明德重返冠軍賽，將尋求隊史第11冠，若成功登頂，成為男子甲組最多冠隊伍。

豐商隊長鄭睿森表示，第一局手風很順，第二局有被嚇一跳，因為明德和四強時表現不一樣，「除了黃文傑外，原本鎖定的朱禹丞前一場打不好，結果他今天跳了出來。」

上季豐商被看好完成8連霸壯舉，卻在四強首戰落敗，以第四名作收，鄭睿森說，因為上季班底畢業不少人，他自己當時也很少上場，因此沒有太大陰影，但大家確實都想替學長努力。

豐商執行教練吳冠杰指出，其實連霸遲早會斷，早有心理準備，上季確實很有信心，結果意外落敗，但要重新站起來，會比背負連霸期待還要不容易，但總算捲土重來，感到很滿意。

吳冠杰說，不管爭冠對手是誰，豐商最大的敵人還是自己，這一屆球隊實力較為平均，且預賽至起就打得跌跌撞撞，季外盃賽成績也不理想，但一路調整打到至今，就看球員最後一場發揮。

另一場4強賽，內湖高工與頭城家商各拿1局後，第三局內工搶下聽牌權，第四局甩開對手糾纏，終場以26：24、19：25、28：26、25：21將隊史首進四強的頭城家商，擋在冠軍賽門外。

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