羽球》揭發中國男雙內戰打假球 吹哨者點出輕判主因

李俊慧（左）、劉雨辰（右）。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）2018年曾舉發中國男雙選手何濟霆、譚強、李俊慧和劉雨辰，在2018年中國福州公開賽打「打假球」，近日事件終於水落石出，4人都遭到懲處。不過，維汀哈斯認為懲罰太輕了。

2018年中國福州公開賽男雙8強賽上演「內戰」，當時的第2種子李俊慧與劉雨辰打滿3局，最終以15：21、21：14、19：21不敵譚強和何濟霆，單看比數是場你來我往的拉鋸戰，但丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）卻在賽後直指，這場比賽根本是「打假球」，痛批兩組人馬技術性放水，「他們第一局只打了9分鐘，很多發球都直接發出底線，第二局還是繼續這樣的情況，很多球也都打成界外球，而且差了很多，大概有1.5到2公尺吧，在這樣等級的比賽根本不會發生才對！」

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何濟霆（右）、譚強（左）。（資料照，美聯社）





維汀哈斯也舉報這件事情給BWF（世界羽聯），經過3年多的調查後，BWF近日宣布調查結果，這4名選手會處以3個月的禁賽，這項判罰從2022年1月25日起緩刑兩年，如果在兩年內再犯，三個月的禁賽令將生效，若選手期間內不再觸犯相關規定，則免罰。打假球獲得BWF「認證」後，中國羽協也追加內部懲處，等同於承認自家球員打假球的事實。

維汀哈斯近日推特評論這項判決，他認為這樣的懲罰太輕了，BWF應該要判得更重一些才對，但獨立聽證小組 （IHP） 認為4人除了「未盡最大努力贏得比賽」之外，並沒有發現其他的證據足以證明他們有其他的罪名，所以沒有加以嚴懲。

3,5 years later these four have now received suspended 3-month bans for failing to use their best efforts. https://t.co/TdufoqzT75 — HK Vittinghus （@hkvittinghus） March 25, 2022

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