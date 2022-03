羽球》揭發中國男雙內戰打假球 吹哨者點出輕判主因

李俊慧(左)、劉雨辰(右)。(資料照,法新社)





〔體育中心/綜合報導〕丹麥好手維汀哈斯(Hans-Kristian Vittinghus)2018年曾舉發中國男雙選手何濟霆、譚強、李俊慧和劉雨辰,在2018年中國福州公開賽打「打假球」,近日事件終於水落石出,4人都遭到懲處。不過,維汀哈斯認為懲罰太輕了。

2018年中國福州公開賽男雙8強賽上演「內戰」,當時的第2種子李俊慧與劉雨辰打滿3局,最終以15:21、21:14、19:21不敵譚強和何濟霆,單看比數是場你來我往的拉鋸戰,但丹麥好手維汀哈斯(Hans-Kristian Vittinghus)卻在賽後直指,這場比賽根本是「打假球」,痛批兩組人馬技術性放水,「他們第一局只打了9分鐘,很多發球都直接發出底線,第二局還是繼續這樣的情況,很多球也都打成界外球,而且差了很多,大概有1.5到2公尺吧,在這樣等級的比賽根本不會發生才對!」

何濟霆(右)、譚強(左)。(資料照,美聯社)





維汀哈斯也舉報這件事情給BWF(世界羽聯),經過3年多的調查後,BWF近日宣布調查結果,這4名選手會處以3個月的禁賽,這項判罰從2022年1月25日起緩刑兩年,如果在兩年內再犯,三個月的禁賽令將生效,若選手期間內不再觸犯相關規定,則免罰。打假球獲得BWF「認證」後,中國羽協也追加內部懲處,等同於承認自家球員打假球的事實。

維汀哈斯近日推特評論這項判決,他認為這樣的懲罰太輕了,BWF應該要判得更重一些才對,但獨立聽證小組 (IHP) 認為4人除了「未盡最大努力贏得比賽」之外,並沒有發現其他的證據足以證明他們有其他的罪名,所以沒有加以嚴懲。

