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MLB》渾身酒味、平衡感差...藍鳥投手教練超速又酒駕遭逮捕

2022/03/27 08:42

藍鳥隊投手教練沃克爆酒駕醜聞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊投手教練沃克（Pete Walker）今傳出日前因超速及酒駕遭捕，他今也對此透過球團發表聲明。

根據《sportsnet》取得的陳述書指出，沃克是在當地時間週五凌晨12：06遭警方攔查，他在速限45英哩（約72公里）的區域以82英哩（132公里）的速度行駛；陳述書提到，沃克拒絕接受酒精濃度測試，但未能通過現場的酒精測試，不僅可以從他的呼吸聞到濃烈的酒精氣味、且當時眼睛充血、平衡感不佳。警方則有相關負責人士提到，沃克坦承在一家酒吧或餐廳喝了4瓶啤酒。

報導指出，沃克在25日上午12：45分被捕，凌晨2：02分被警方記錄在案，上午9：15分以500美元交保釋放。

沃克今在聲明中表示：「我在週四晚上涉入一起交通事故。我對藍鳥球團、球迷及家人深感歉意。我正與我的律師一起處理這件事，也要向我的三個女兒道歉。我現在正努力和律師一起解決問題，這是我唯一能給出的回應。」

52歲的沃克球員時期在大聯盟8年有4年在藍鳥度過，2006年高掛球鞋後於2009年進入藍鳥小聯盟擔任教練，2012年成為大聯盟牛棚教練，隔年晉升為投手教練、擔綱此職位至今。

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