日職》大勢幹大事！ 巨人火球大物開季連拿2救援寫空前紀錄

22歲火球大物大勢生涯前連兩戰連續拿下關門成功，也寫下日職史上首見紀錄。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人開幕前兩戰都在主場成功逆轉中日龍，去年選秀第一指名的22歲火球大物大勢生涯首度登板且連兩戰關門成功，成為巨人新一代的守護神外，也寫下日職史上首見紀錄。

大勢原名為翁田大勢，畢業於關西國際大學，去年選秀會以第一指名被巨人挑中，最快球速達158公里，會投指叉球、變速球和滑球，由於姓氏翁田和另外一名投手太田龍相似，所以監督原辰德建議名字用大勢來登錄，他也成為隊史第一位沒用姓氏登錄的日本球員。

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大勢在熱身賽表現亮眼，出賽7場防禦率是不錯的1.29，獲得監督原辰德的青睞升上一軍，開幕戰就迎來生涯首度登板的機會，他在與中日龍的比賽中以終結者身分上場，9局上球隊以4：2領先，生涯面對的首打席就賞K，用158公里火球三振掉了平田良介，主投1局被敲2安無失分，除了幫助球隊守住本季首勝外，同時也拿下生涯首場救援成功，他也成為巨人隊史首位新人初登板就拿下救援成功的球員，也是日職史上第9人，更是自1982年阪急隊（歐力士猛牛前身）山沖之彥之後，第2位於生涯初登板就在開幕戰獲得救援成功的菜鳥投手。

大勢昨日表現更加穩定，後援1局飆2K無失分，巨人終場以7：5獲勝，大勢生涯前兩戰都拿下救援成功，寫下日職前所未見的紀錄。大勢賽後表示，監督原辰德在賽前有提醒他，首次登板時控球不佳，之後要用下半身主導投球，用90％的力量就好，不要執著於催球速，原辰德也大讚大勢的表現比開幕戰更加沉穩。

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