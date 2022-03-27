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MLB》「他在說再見前已經開始道謝了」美媒曝莫里納春訓暖心舉動

2022/03/27 09:45

紅雀資深鐵捕莫里納即將在本季結束後退休。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀資深鐵捕莫里納（Yadier Molina）即將在本季結束後高掛球鞋，他在春訓期間再度展現暖心一面，為教練團成員每人訂製一套西裝當作禮物。

9屆金手套捕手莫里納，生涯18個賽季都在紅雀度過，這個冬天以1000萬美元續約，不過同時宣布今年將是生涯最後一章，他在2021年賽季繳出打擊率2成52、11轟的成績。

《聖路易郵報》報導，莫里納在生涯初期經過普侯斯（Albert Pujols）介紹，認識了知名服裝設計師托雷拉斯（Ralph Scott Torrellas），後者在球界名氣不小，許多球員要訂製衣服、送禮都會找上他，莫里納也一直是忠實客戶之一。

莫里納下訂單並不稀奇，不過他日前請托雷拉斯幫紅雀教練奧奎恩多（Jose Oquendo）裁量後，又悄悄把這位老闆拉到一邊，問他隔天是否有空再來春訓基地，第二天托雷拉斯拿到的是一份很長的名單，上面至少有20位球團人員的名字。

當天托雷拉斯就在辦公室裡一一為教練與工作人員丈量身材，一位資深員工告訴他，這是自己第一套量身訂製的西裝，「不要謝我，」托雷拉斯對他說：「要謝謝Yadi。」

被問及為什麼這麼做，莫里納僅淡淡回應：「想好好照顧我們的教練，就是這麼簡單的原因。」

撰寫報導的記者費雷德里克森（Ben Frederickson）對此下了註解：「這就是莫里納，話不多，但行為說明了一切。在展開這個道別的球季之前，這位未來的名人堂球員已經開始道謝了。」

「我不記得上次量這麼多人的尺寸是什麼時候了，真是有點瘋狂的時刻，他認為這是個好點子。」托雷拉斯還提到，當他謝謝莫里納的時候對這位明星捕手說：「你知道這份禮物最棒的是什麼嗎？它不像一次假期、不像高級牛排館的兌換券，或者一瓶昂貴的蘇格蘭威士忌。這個禮物讓他們每當穿上這件衣服時都會想起你，他們一輩子都會保有這套西裝。」

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