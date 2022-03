F1》「7冠車王」怎麼了？ 漢米爾頓5年來首次Q1遭淘汰

漢米爾頓Q1慘遭淘汰。(路透社)

〔體育中心/綜合報導〕擁有7次世界冠軍頭銜的賓士車手漢米爾頓(Lewis Hamilton),新賽季遭遇生涯最大挑戰,雖然巴林開幕戰靠著紅牛雙雄相繼退賽站上頒獎台,但本週在沙烏地阿拉伯舉行的排位賽Q1就慘遭淘汰,這也是他繼2017年巴西大獎賽後,首次在第一階段出局。

沙烏地阿拉伯石油設施近日遭葉門叛軍發動飛彈攻擊,不過主辦方仍決議賽事照常舉行。開季表現不振的賓士車隊本場仍未找回應有水準,其中當家車手漢米爾頓更陷入瓶頸,雖然趕在時間終了前壓線進入第15名,不過在他後方的史特羅(Lance Stroll)硬是快了0.087秒將他擠下,漢米爾頓無緣進入第二階段。

Lewis Hamilton has been knocked out in Q1 in Saudi Qualifying session pic.twitter.com/QaIbJVNsHT