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F1》「7冠車王」怎麼了？ 漢米爾頓5年來首次Q1遭淘汰

2022/03/27 11:14

漢米爾頓Q1慘遭淘汰。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕擁有7次世界冠軍頭銜的賓士車手漢米爾頓（Lewis Hamilton），新賽季遭遇生涯最大挑戰，雖然巴林開幕戰靠著紅牛雙雄相繼退賽站上頒獎台，但本週在沙烏地阿拉伯舉行的排位賽Q1就慘遭淘汰，這也是他繼2017年巴西大獎賽後，首次在第一階段出局。

沙烏地阿拉伯石油設施近日遭葉門叛軍發動飛彈攻擊，不過主辦方仍決議賽事照常舉行。開季表現不振的賓士車隊本場仍未找回應有水準，其中當家車手漢米爾頓更陷入瓶頸，雖然趕在時間終了前壓線進入第15名，不過在他後方的史特羅（Lance Stroll）硬是快了0.087秒將他擠下，漢米爾頓無緣進入第二階段。

漢米爾頓賽後提到，他對於維持賽車平衡感到掙扎，「我很失望，這並非我們想要的結果，我們車子設定出現嚴重問題，變得難以駕馭。」漢米爾頓上次在第一階段淘汰要追溯到2017年巴西大獎賽，當時他遭遇賽車失控，只能被迫退賽。

本場桿位最終由紅牛車手佩雷茲（Sergio Perez）拿下，這也是他生涯首次排位賽奪得第1，與他並列頭排的是上站贏得冠軍的法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc），去年世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）則屈居第4。哈斯車手小舒馬克（Mick Schumacher）在第二階度遭遇撞牆意外，車體全毀，並由直升機送往當地醫院治療，車隊也宣布他將不會出戰今日正賽。

牛車手佩雷茲奪得桿位。（路透社）

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