MLB》大谷翔平太特別！ 鬼才教頭盛讚：聯盟獨一無二的存在

天使二刀流球星大谷翔平。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平，今敲出春訓第一發全壘打，總教練梅登（Joe Maddon）賽後再度盛讚：「大谷是聯盟中獨一無二的存在。」

大谷翔平為了準備本季開幕戰，今臨時取消先發登板，改以指定打擊身分上場，並敲出春訓首轟，梅登賽後表示：「大谷沒有受傷，他只是按照自己的方式進行調整，他認為需要為開幕戰做好準備，我百分百支持，就是這麼回事。」

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在得知自己要投開幕戰時，大谷表示：「這是巨大的榮耀。」他也希望在熱身賽期間能得到更多的休息日，而不是正常投1休4節奏。

大谷說道：「準備開幕戰應該不是問題，上次投球的感覺很好，而且這中間還有很多天可以準備，我將透過實戰打擊練練習（Live BP）或牛棚練習來調整，我對球團讓我負責自己的準備工作感到非常自在。」

天使總教練梅登。（資料照，美聯社）

梅登指出，當大谷對自己的身體準備有任何想法時，他已經學會傾聽大谷的意見，並盛讚大谷是聯盟中獨一無二的存在，「整個名單上沒有人做他所做的事情，整個聯盟中沒有人做他所做的事情，上一次我這樣做時，我還在黑茲爾頓高中打球，某天我擔任游擊手，隔天上場投球。」

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