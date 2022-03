NBA》暴龍主場音響起火延誤逾1小時 龍王率隊大勝溜馬40分

暴龍今天大勝溜馬,40分的勝分差也寫下暴龍本季最佳。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今天主場迎戰溜馬,比賽中途因火災延宕了70分鐘,所幸最後仍順利開打,暴龍6人得分上雙,團隊投籃命中率高達6成,在「龍王」西亞卡姆(Pascal Siakam)23分的領軍下,暴龍終場以131:91大勝,收下2連勝,40分的勝分差也寫下暴龍本季最佳。

兩隊比賽進行到上半場還剩4分05秒時,暴龍主場加拿大航空中心突然出現火災,隨後消防員到場確認,暴龍也疏散所有觀眾,起火點是掛在球場上方的音響,隨後火勢立即遭撲滅,比賽延誤了70分鐘後重新開打,暴龍暫停前以66:38領先,火熄滅後手感依舊火燙,終場以大比分帶走勝利,賞給對手3連敗。

請繼續往下閱讀...

暴龍主場音響起火,比賽因此延誤逾1小時才重新開打。(美聯社)

西亞卡姆攻下全場最高的23分,外帶7助攻、6籃板和3抄截,新秀S.巴恩斯(Scottie Barnes)得19分,也有7助攻和6籃板,阿丘瓦(Precious Achiuwa)挹注18分,阿努諾比(OG Anunoby)有16分,布查爾(Chris Boucher)則是繳出15分、10籃板的雙十成績。

溜馬以布里塞特(Oshae Brissett)的21分最佳,另有8籃板,J.安德森(Justin Anderson)有18分,主控哈里伯頓(Tyrese Haliburton)7投僅2中,只有攻下7分,但有12助攻和5籃板的表現。

暴龍主場音響起火,比賽因此延誤逾1小時才重新開打。(美聯社)

Pacers-Raptors has been suspended after a speaker caught fire. Everyone has been asked to evacuate Scotiabank Arena. pic.twitter.com/LjQzfDWCos