NBA》暴龍主場音響起火延誤逾1小時 龍王率隊大勝溜馬40分

暴龍今天大勝溜馬，40分的勝分差也寫下暴龍本季最佳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天主場迎戰溜馬，比賽中途因火災延宕了70分鐘，所幸最後仍順利開打，暴龍6人得分上雙，團隊投籃命中率高達6成，在「龍王」西亞卡姆（Pascal Siakam）23分的領軍下，暴龍終場以131：91大勝，收下2連勝，40分的勝分差也寫下暴龍本季最佳。

兩隊比賽進行到上半場還剩4分05秒時，暴龍主場加拿大航空中心突然出現火災，隨後消防員到場確認，暴龍也疏散所有觀眾，起火點是掛在球場上方的音響，隨後火勢立即遭撲滅，比賽延誤了70分鐘後重新開打，暴龍暫停前以66:38領先，火熄滅後手感依舊火燙，終場以大比分帶走勝利，賞給對手3連敗。

請繼續往下閱讀...

暴龍主場音響起火，比賽因此延誤逾1小時才重新開打。（美聯社）

西亞卡姆攻下全場最高的23分，外帶7助攻、6籃板和3抄截，新秀S.巴恩斯（Scottie Barnes）得19分，也有7助攻和6籃板，阿丘瓦（Precious Achiuwa）挹注18分，阿努諾比（OG Anunoby）有16分，布查爾（Chris Boucher）則是繳出15分、10籃板的雙十成績。

溜馬以布里塞特（Oshae Brissett）的21分最佳，另有8籃板，J.安德森（Justin Anderson）有18分，主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）7投僅2中，只有攻下7分，但有12助攻和5籃板的表現。

暴龍主場音響起火，比賽因此延誤逾1小時才重新開打。（美聯社）

Pacers-Raptors has been suspended after a speaker caught fire. Everyone has been asked to evacuate Scotiabank Arena. pic.twitter.com/LjQzfDWCos — Bleacher Report （@BleacherReport） March 27, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法