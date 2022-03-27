花滑世錦賽》狠酸日本女將金牌是「假」的 俄羅斯75歲「女皇」發言惹議

日本女將坂本花織。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本女將坂本花織，在2022年花滑世錦賽女子單人項目拿下金牌，卻引來俄羅斯知名花滑教練「女皇」塔拉索娃（Tatiana Tarasova）嘲諷表示：「沒有我們的女孩參賽，就不是真正的勝利。」

俄羅斯上月入侵烏克蘭，引發全球體壇齊聲撻伐，國際滑冰聯盟（ISU）響應抵制活動，禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加比賽，首當其衝就是本屆世錦賽，無法看到「俄羅斯三娃」謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）、特魯索娃（Alexandra Trusova）、瓦莉娃（Kamila Valieva）亮相。

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俄羅斯知名花滑教練「女皇」塔拉索娃。（資料照，法新社）

俄羅斯是花滑強權，先前就有許多俄國花滑人士發聲砲轟禁賽決定，如今看到日本女將坂本花織奪金，俄羅斯知名花滑教練，旗下弟子共奪下7面奧運金牌的「女皇」塔拉索娃也出來酸言酸語嘲諷。

現年75歲的塔拉索娃受訪表示：「我們的選手是所有選手中最棒的，如果沒有我們的女孩參賽，就不是真正的勝利。」她的一番話更被俄媒《Sport-Express》以「塔拉索娃稱坂本在世錦賽的勝利是假的」為題報導。

這並非塔拉索娃首次對本屆世錦賽有爭議發言，先前在女子單人滑的短曲項目結束時，她也批評坂本的表現是：「20年前老掉牙的滑冰。」

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