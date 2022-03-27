晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

花滑世錦賽》狠酸日本女將金牌是「假」的 俄羅斯75歲「女皇」發言惹議

2022/03/27 13:09

日本女將坂本花織。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本女將坂本花織，在2022年花滑世錦賽女子單人項目拿下金牌，卻引來俄羅斯知名花滑教練「女皇」塔拉索娃（Tatiana Tarasova）嘲諷表示：「沒有我們的女孩參賽，就不是真正的勝利。」

俄羅斯上月入侵烏克蘭，引發全球體壇齊聲撻伐，國際滑冰聯盟（ISU）響應抵制活動，禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加比賽，首當其衝就是本屆世錦賽，無法看到「俄羅斯三娃」謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）、特魯索娃（Alexandra Trusova）、瓦莉娃（Kamila Valieva）亮相。

俄羅斯知名花滑教練「女皇」塔拉索娃。（資料照，法新社）

俄羅斯是花滑強權，先前就有許多俄國花滑人士發聲砲轟禁賽決定，如今看到日本女將坂本花織奪金，俄羅斯知名花滑教練，旗下弟子共奪下7面奧運金牌的「女皇」塔拉索娃也出來酸言酸語嘲諷。

現年75歲的塔拉索娃受訪表示：「我們的選手是所有選手中最棒的，如果沒有我們的女孩參賽，就不是真正的勝利。」她的一番話更被俄媒《Sport-Express》以「塔拉索娃稱坂本在世錦賽的勝利是假的」為題報導。

這並非塔拉索娃首次對本屆世錦賽有爭議發言，先前在女子單人滑的短曲項目結束時，她也批評坂本的表現是：「20年前老掉牙的滑冰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。