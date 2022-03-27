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高球》徐薇淩驚喜探班 程思嘉並列第11拚冠還有希望

2022/03/27 13:11

台灣女將程思嘉。（取自官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA次巡賽IOA錦標賽今進行第2輪，台灣女將程思嘉繳出73桿，以總桿139桿暫居並列第11，和領先組選手有3桿差距，拚冠軍還有機會；值得一提的是，這週同樣在加州出賽的台灣一姐徐薇淩前往探班，意外成為焦點。

程思嘉在首輪表現出色繳出66桿，衝上領先，但今天打得較為起伏，進帳2鳥、吞下3柏忌，以73桿繳卡，排名滑落到並列第11，但只距離領先集團3桿，明天最後一輪還有一搏的機會。

其他台將方面，黃靖今天獵下1老鷹、3鳥，但吞下1雙柏忌和2柏忌繳出71桿，暫時以總桿144桿並列第45名，順利越過晉級線。今年首度赴美打拚的安禾佑和彭婕都以1桿之差無緣晉級。

前兩輪打完有5名選手以總桿136桿並列領先，包含德國霍絲曼（Sophie Hausmann） 、霍爾姆奎絲特 （Daniela Holmqvist）、李媞（Roberta Liti）、梅丹（Nishtha Madan）和艾迪克絲（Dorsey Addicks）。

值得一提的是，台灣一姐徐薇淩在結束LPGA賽程後，今天前往IOA錦標賽比賽現場探班，為台灣選手們加油打氣。

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