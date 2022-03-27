奧運》百周年慶論壇 中華奧會主席林鴻道談願景

中華奧會慶祝百周年慶。（中華奧會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕民國11年成立的中華奧會，原名為中華業餘運動聯合會，同年受到國際奧會（IOC）承認，開啟參與奧林匹克各項活動契機，迄今已屆一百周年，中華奧會舉辦系列慶祝活動，以專題論壇、繪畫比賽、文物展覽、慶祝酒會、邀請外賓及各運動協會共同冠名盃賽等方式，讓更多人參與、了解奧林匹克的精神與真諦。

首場活動今由中華奧會與中華民國奧運人協會、台灣體大學共同舉辦「我國參加國際奧會百周年論壇」，期盼撫今追昔，感動重現，集眾人智慧再現新局，增進產官學界的互動，發揚奧林匹克快、更高、更強、更團結的精神。中華奧會歷經王正廷、郝更生、周至柔、鄧傳楷、楊森、徐亨、沈家銘、鄭為元、張豐緒、黃大洲、蔡辰威及林鴻道等12位主席耕耘，成為台灣連結國際體壇重要橋樑，現任主席林鴻道主席以「讓體育運動成為國人生活的一部分－從中華奧會的社會責任談起」為主題，結合他對奧會7大工作事項願景，發表專題演講。

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中華奧會慶祝百周年慶，主席林鴻道致詞。（中華奧會提供）

林鴻道指出，透過深耕奧林匹克教育，奧林匹克精神深入台灣每個角落，讓全台灣都成為運動員參與國際體壇的後盾，「我們所有體育人都應該站在第一線，自助而後人助，為深耕奧林匹克教育努力。」他也希望再接再厲，推動台灣朝躋身國際運動前10%大國的目標前進，除了讓運動員締造佳績、擴大國人生活文化面向，也讓運動產業生態圈蓬勃發展。

中華奧會慶祝百周年慶，主席林鴻道致詞。（中華奧會提供）

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