輕艇》亞錦賽奏捷！特教船手林雍傑等勇奪亞運門票

林雍傑（左2）、翁琝森（左）搭擋K艇雙人200公尺鍍銀。（取自林雍傑臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年亞洲輕艇錦標賽落幕，台灣健兒從泰國傳回捷報！「特教船手」林雍傑與翁琝森搭擋K艇雙人200公尺賽勇奪銀牌，總計我國包辦3銀2銅，並取得K艇單人1000公尺、K艇雙人500公尺、C艇單人1000公尺等今年9月杭州亞運門票，足讓全隊士氣大振。

此行台灣代表隊遭遇許多挑戰與困難，包括四人艇意外慘遭帳篷壓壞，必須臨時向當地俱樂部商借船隻，加上當地高溫炎熱天氣，以及密集賽程等嚴苛考驗，所幸全隊咬緊牙關挺下去，並攜手締造難得佳績，擔任特教老師的林雍傑有感而發：「競技運動迷人的地方，就是還沒通過終點，結果沒人知道，因此不要放棄，堅持奮鬥到最後一刻。」歷經此次大賽洗禮，林雍傑也再次確信台灣選手擁有機會和實力，能與亞洲各國強權較勁，他也坦言仍有需要加強的地方：「我們在力量上跟其他隊伍比起來還不夠強，希望接下來能提升個人力量，K2專項的戰術搭配也需要再多磨合。」

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身為陣中老大哥，林雍傑肯定年輕隊友們表現和拼戰精神：「大家為了比賽都經歷許多痛苦訓練，每個人也在賽場上竭盡全力展現平時努力成果，經過這次經驗，相信更能提升每位隊員實力。」他也特地感謝代表隊教練余鑑紘，這段時間無怨無悔的犧牲付出，「謝謝南港高中輕艇隊和余教練一路以來栽培，教練陪伴我們一起堅持奮鬥，才有今天成果。」繼2014年仁川後，睽違7年再度挑戰亞運，心態、技術都更成熟的林雍傑，要給自己更高挑戰，期許杭州勇奪獎牌，為台灣輕艇競速創造新的歷史。

林雍傑（左）、翁琝森（右）拿著獎牌與教練余鑑紘（中）合影。（取自林雍傑臉書）

台灣隊與伊朗、泰國隊賽後慶功。（取自林雍傑臉書）

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