輕艇》台灣隊奪3銀、2銅 「特教船手」林雍傑要再戰亞運

林雍傑與翁琝森搭擋出賽K艇雙人200公尺賽事（傳動數位整合行銷提供）



〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣輕艇代表隊在2022亞洲輕艇錦標賽的傳出捷報，「特教船手」林雍傑、林雍博、翁琝森、曾睿騰和賴冠傑參賽取得佳績，共計取得3銀、2銅。

台灣代表隊便積極備戰本屆亞錦賽，並在賽前設定奪牌與前進亞運的目標，然而，這次參賽卻遭遇不少挑戰與困難，包括四人艇遭帳篷壓壞須臨時使用陌生的船隻、高溫炎熱的天氣與密集賽程，但選手都一一挺過並創下佳績。

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林雍博在500公尺和1000公尺單人艇奪下銅牌，賴冠傑在500公尺和1000公尺單人C艇摘下銀牌，至於林雍傑和翁琝森在200公尺雙人K艇得到銀牌。

回顧這些過程，林雍傑說：「競技運動迷人的地方，就是還沒通過終點，結果沒人知道，因此不要放棄，堅持奮鬥到最後一刻。」

經過這次比賽之後，林雍傑也再次確信台灣選手是有機會和實力能和亞洲各國較勁，他說：「我們在力量上跟其他隊伍比起來還不夠強，希望接下來能提升個人的力量，K2專項的戰術搭配也需要再多磨合。」

繼2014年之後睽違7年再度挑戰亞運，林雍傑在心態、技術上都更加成熟，他也希望給自己更高的挑戰，期許自己能在杭州亞運中拿到獎牌，為台灣輕艇競速創造新的歷史。

林雍傑與翁琝森搭擋出賽K艇雙人200公尺賽事（傳動數位整合行銷提供）

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