國中聯賽》桃園內戰勝出 新明奪隊史第五冠

桃園新明國中第5度贏得國中棒球聯賽硬式組冠軍。（學生棒球聯盟提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕新明國中今天在國中棒球聯賽硬式組冠軍戰，以7:2擊敗同樣來自桃園的仁和國中，奪得隊史第5冠。

新明和仁和在預賽首戰就交手過，當時仁和以5:3獲勝，今天打完5局上半仁和以2:1領先，卻在5局下2出局後風雲變色，新明靠著黃天賜二壘打和2次四壞球攻佔滿壘，仁和發生失誤讓新明連得2分，6局下新明黃凱恩、張均富安打，加上保送、失誤而連得4分，將比數拉開到7:2。

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新明張耀允5局上登板化解危機，投到比賽結束共2.2局無失分，獲得投手與MVP兩大獎。新明總教練黃湋志表示，張耀允這次貢獻3勝，相當重要。張耀允說，今天控球還可以，上場就是平常心，第1次拿到個人獎，感謝爸爸在棒球路上的支持。

新明國中張耀允（左3）。（學生棒球運動聯盟提供）



團體獎

第一名：桃園市立新明國民中學

第二名：桃園市立仁和國民中學

第三名：臺北市立長安國民中學

第四名：高雄市立忠孝國民中學

第五名：臺東縣立卑南國民中學

第六名：新竹縣立關西國民中學

第七名：宜蘭縣立三星國民中學

第八名：桃園市立龜山國民中學

個人獎

打擊獎第一名：黃彥綸（桃市仁和，打擊率0.565）

打擊獎第二名：鐘懷逸（北市長安，打擊率0.500）

打擊獎第三名：顏禮君（高市忠孝，打擊率0.500）

打點獎：王興楷（桃市仁和，10打點）

全壘打獎：洪祈恩（投縣中興，2支4打點）

投手獎：張耀允（桃市新明，3勝，防禦率0.857）

MVP：張耀允（桃市新明）

教練獎：黃湋志、高漢模、江奎寬

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