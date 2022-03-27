PLG》Q.戴維斯第4節逞威拿11分 國王力退領航猿登上第一

新北國王戴維斯（中）拋投。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王今在主場新莊體育館靠著5人得分雙位數，其中Q.戴維斯決勝節包辦11分，率隊甩開對手糾纏，以111：104力退桃園領航猿，收下4連勝，戰績提升至12勝6負，以些微勝率之差擠下13勝7負台北富邦勇士，攻佔P. LEAGUE+龍頭。

領航猿由顏行書暫代主帥後，首戰並未遵循原本主帥鄭志龍的8人輪替模式，而是將板凳區「解凍」，登錄13名球員、啟用12人，幾乎人人有功練，他們也打出新氣象，在週五對上新竹街口攻城獅拿下本季對戰首勝，同時中止3連敗低潮。

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力拚2連勝的領航猿今前往客場出戰國王，第2節上演互飆三分球的好戲，其中楊敬敏包辦3顆，而領航猿「台灣K湯」盧峻翔、關達祐、施顏宗等人也所有建樹，兩隊在半場打完戰成53平。

李愷諺第3節還利用快攻機會上演飛身反手扣籃，讓現場3171人HIGH翻，他單節進帳8分，加上楊敬敏獨拿10分，助國王帶著3分領先進入第4節。

新北國王李愷諺切入上籃。（記者陳志曲攝）

儘管盧峻翔在最後2分鐘投進三分球，助領航猿追到只差2分，但Q.戴維斯也隨即回敬一顆三分彈，加上李愷諺在最後1分04秒中距離得手，比賽也就此定調。

楊敬敏拿全隊最高26分，李愷諺繳出19分、10籃板、8助攻全能表現，戴維斯15分、7籃板，湯瑪士進帳14分、16籃板，里金斯10分、9籃板、7助攻。

領航猿今11人輪番上陣，以羅賓森26分表現最佳，喬丹22分、6籃板，盧峻翔有15分進帳，而關達祐則有11分、7助攻。

楊敬敏（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿羅賓森（中）。（記者陳志曲攝）

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