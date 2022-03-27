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桌球》中國玻璃心碎滿地！林昀儒／鄭怡靜奪冠國旗風波

2022/03/27 17:49

WTT在微博發文。（圖片擷取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒／鄭怡靜，上週在WTT挑戰賽杜哈站4連勝、1局未失，強勢搶下今年首座冠軍，也是林鄭配2019年合拍以來第6冠，不料當時卡達桌協官方IG限時動態PO出我國國旗，卻讓小粉紅玻璃心碎滿地，中國桌協抗議後WTT世界桌總被迫道歉，也引發各界熱議。

混雙世界第1的林昀儒／鄭怡靜，決賽強勢擊敗排名第7的印度組合賈納納塞卡倫（Sathiyan Gnanasekaran）／芭特拉（Manika Batra），賽後卻餘波盪漾，原來當時卡達桌協上網宣傳賽事、炒熱氣氛，限動還秀出我國與印度國旗，鼓勵兩國球迷各自為自家選手加油打氣，沒想到此舉卻讓敏感的中國網友失控捉狂，紛紛出征痛批卡達桌協之餘，還由中國桌協提出官方強烈抗議，意外形成另類話題。　

WTT在沉重壓力下，透過微博回應：「WTT世界乒聯收到來自中國乒協的交涉，卡塔爾乒協社交媒體在對『WTT常規挑戰賽多哈站』賽事進行推廣時，使用了錯誤的中華台北旗幟。經查證，該錯誤系卡塔爾賽事組委會技術人員造成，卡塔爾乒協立即對此進行了糾正並就該錯誤致歉，同時向WTT世界乒聯保證後續不再出現類似的情況。WTT世界乒聯將進一步采取措施加強監督避免該類事故的發生，並對各賽事組委會進行培訓。」

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