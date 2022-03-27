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射擊》不為罕見疾病所困 新北聽障選手莊智傑破大會紀錄

2022/03/27 17:52

聽不見又患有罕見疾病低磷性軟骨症的莊智傑，以超凡的專注力先在資格賽打破大會紀錄，並在決賽拿下聽障男子組射擊10公尺空氣手槍銀牌。（新北市體育處提供）

〔記者林欣漢／新北報導〕全國身心障礙運動會射擊項目今天落幕，新北市代表隊拿下2金4銀3銅好成績，其中，莊智傑聽不見，又患有罕見疾病低磷性軟骨症，仍熱衷追求自我實現，以超凡的專注力先在資格賽打破大會紀錄，並在決賽拿下聽障男子組射擊10公尺空氣手槍銀牌。莊智傑說，若是貝多芬的耳朵疾病，讓他譜出命運交響曲這個動人的樂章，相信自己也能在疾病中找到一個能夠堅持下去的運動，支持自己更健康、更有希望的向前邁進。

新北市體育處指出，全國身心障礙運動會將於4月9日到12日在台中市登場，其中，射擊項目比賽於3月25日到27日在公西靶場提早進行，新北市代表隊射擊項目共9名選手參賽，拿下2金4銀3銅好成績。

呂玉玲、張梅英、陳雅婷三人拿下肢障女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽金牌；陳雅婷個人奪下肢障女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽金牌；莊智傑拿下聽障男子組射擊10公尺空氣手槍銀牌；黃楷倫拿下肢障男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽銀牌。

林威佑得到肢障混合組射擊10公尺空氣標準手槍個人賽銀牌、肢障男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽銅牌；黃淑華拿到肢障混合組射擊10公尺空氣步槍臥姿個人賽銀牌；呂玉玲拿下肢障女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽銅牌；陳建誌是肢障男子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽銅牌。

其中，莊智傑3歲半時高燒不退，導致耳朵功能退化，23歲時又患上罕見疾病低磷性軟骨症，無法進行動態激烈運動，但他仍然積極努力面對人生。莊智傑說，曾一度活在恐懼和未知的焦慮中，後來在朋友建議下開始接觸射擊，找到無聲世界專注的力量，成績表現也讓他有持續練習的動力。

體育處表示，莊智傑2020年就拿下聽障男子組射擊個人賽金牌，今年在聽障男子組射擊10公尺空氣手槍資格賽，以總和553分打破大會紀錄，並在採淘汰賽制的決賽，以223.9分摘下銀牌。

莊智傑說，不管是人生， 還是比賽，就是「不斷歸零，重新出發」，打得比較差的時候，就讓自己休息一下，平復心情，以歸零的心態重新打，遇到困難時會向隊友跟教練請教，吸收消化後再重新挑戰。

呂玉玲、張梅英、陳雅婷三人拿下肢障女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽金牌。（新北市體育處提供）

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