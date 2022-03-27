企排》展現穩定性擋下太陽神 台電男排豪取8連霸

台電拿下冠軍。（排協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕企業排球聯賽17年總冠軍戰第2戰今登場，衛冕軍屏東台電男排以3：1擊敗台中太陽神，完成8連霸。

太陽神原為台中長力男排，他們在這季更名為台中太陽，且網羅「黃金左手」吳宗軒、前國家隊自由球員簡偉儒，這季在例行賽一度扳倒台電，中斷對手跨季60連勝。

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這季要在企排挑戰賽完成7連霸的台電，和太陽神於總冠軍戰交鋒，首戰台電以 3：1拿下。

率先聽牌的台電，今在第2戰開局攻勢凌厲，加上首局中段太陽神接連發生失誤，接發球又不在狀況內，讓台電擴大領先到14：10領先。不過，太陽神隨即回神，靠著「黃金左手」吳宗軒一連4記ACE得分，一口氣扳平戰局，雙方戰成22：22平手，但台電展現經驗值，要回領先後率先拿下局點，並以25：23拔得頭籌。

台電在第2局仍舊壓著太陽神打，以25：19再下一城。率先聽牌的台電，在蔡沛彰、劉鴻敏聯手攻擊之下，開局取得領先，但隨後兩波進攻失誤，讓太陽神扳平，將士用命的他們也把握機會，一舉以25：23扳回一城。

搶回一局的太陽神，第4局開局打出氣勢，一路和台電拉鋸，但最後關頭台電黃正良一記扣殺拿下冠軍點，最後發球穩穩得分，以25：21獲勝，完成衛冕。台電黃正良攻下全隊最高24分。

台電林宜暉這季雖飽受傷病困擾，但在球季尾聲漸入佳境，今天繳出12分，他認為，球隊致勝關鍵在於穩定度，「平常我們訓練很紮實，加上學長傳承下來的經驗，讓我們在關鍵時刻知道怎麼處理，穩定度會比較好，比較不會有不必要的失誤。」

劉鴻敏。（排協提供）

台中太陽神不敵屏東台電。（排協提供）

太陽神高偉誠。（排協提供）

太陽神吳宗軒。（排協提供）

太陽神盧清詮。（排協提供）

台電林宜暉。（排協提供）

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