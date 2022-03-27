PLG》你沒看錯！辛巴繳出超狂數據 攻城獅擊敗鋼鐵人終結2連敗

辛巴30分、35籃板及4阻攻。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕新竹街口攻城獅辛巴今天殺爆禁區，繳出PLG史上最狂的數據，加上本土球員也有亮眼表現，最終攻城獅以107：96力退地主高雄鋼鐵人，終結2連敗。

鋼鐵人昨迎來「台灣LBJ」周儀翔，最搶戲的是菜鳥主控陳又瑋化身神射手，單場飆6顆三分球、攻下29分，雙創生涯新高，率隊大勝台新夢想家，終結聯盟最長的8連敗。代理主帥洪啟超盼能延續這股氣勢，今天對上2連敗的新竹街口攻城獅能夠再拿主場2連勝。

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鋼鐵人今日上半場得分幾乎都仰賴哈里斯，他以14投10中，攻下22分，另一位奇兵是藍少甫的8分，至於攻城獅狀元朱雲豪前兩節表現搶眼，攻下16分，而辛巴更是繳出12分、20籃板，客隊攻城獅半場取得57：52領先。

易籃後，鋼鐵人以8：2攻勢取得超前，且三節打完還變成1分領先，但攻城獅決勝節就靠辛巴在禁區逞威，以及老將林宜輝又成「鋼鐵殺手」，攜手幫助球隊終結連敗。

辛巴今天上半場拉下20籃板，末節再憑藉高度優勢拿14分，全場30分、35籃板及4阻攻，且此仗本土有發揮，朱雲豪進帳生涯新高19分，高國豪斬獲15分，林宜輝挹注13分，陳堅恩11分入袋，洋將法獅攻下11分。

鋼鐵人此仗無緣守住主場，表現最佳是哈里斯的30分，班尼特18分、20籃板，陳又瑋13分、5籃板與6助攻，至於周儀翔9分、5籃板。

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