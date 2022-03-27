足球》參賽隊伍已出發 足協臨時通知少年盃延期惹怨

台中市協和、國安及清水國小選手出發後或出發前才臨時獲知比賽延期，部分學校教練指出，主辦單位應可以早點宣布。（圖片取自足協臉書）

〔記者歐素美／台中報導〕中華民國足球協會舉辦全國少年盃足球錦標賽，公開組於周六開打，學校組則預定3月28日在台北市百齡河濱足球場舉行，台中市協和、國安及清水國小選手出發後或出發前才臨時獲知比賽延期；部分學校教練指出，主辦單位應可以早點宣布，因學校經費有限，家長及選手都到台北，才接獲比賽延期的消息，情何以堪；國安國小教練蕭憲章則表示，因連續下雨，球場泥濘，主辦單位才宣布延賽，主辦單位辛苦，可以體諒。

全國少年盃足球錦標賽學校組原訂明天比賽，許多中南部及花東學校都提前一天北上，結果，有學校家長請假陪同選手，全校約40人搭遊覽車北上，到台北才聽到比賽可能延期的消息，但遲未接獲中華民國足球協會通知，直到今天下午4點半，一群人打道回府，才接獲足協通知因連續下雨場地泥濘，將延期至4月18日才舉行。

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部分教練表示，足球比賽依國際標準是打雷才停賽，否則大家都有心理準備下雨天場地會泥濘，因比賽在台北舉行，中南部及花東學校本來就會提前一天北上去適應場地，結果，專業的中華民國足球協會竟在賽前不到12小時才通知延賽，讓大家措手不及，尤其學校本來經費就吃緊，遊覽車及訂房費用等開銷，造成學校負擔，還有家長特別請假陪同北上，整個行程都被打亂，對足協作法很不以為然。

有的學校則表示，因下雨天場地泥濘而取消比賽可以體諒，但主辦單位應早點通知，不要讓選手都坐上遊覽車，車子都開出學校了才接到通知折回，也造成學校訂房的訂金要被扣等損失。

不過，國安國小教練蕭憲章則表示，因連續下雨，球場泥濘，主辦單位也非常掙扎，最後宣布延賽，因主辦單位也很辛苦，加上該校北上是住在教會，今天尚未出發就獲知比賽延期，沒有經費上的損失，因此可以體諒。

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