羽球》大秀超狂胯下回擊神技！ 印尼柯震東睽違逾2年奪冠（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印尼好手克里斯提（Jonatan Christie）今天在超級300系列瑞士公開賽，以21：12、21：18擊敗來自印度的普蘭諾伊（H. S. Prannoy）直落二奪冠，比賽中他還秀出一記超帥的胯下防守反擊，讓主播嘖嘖稱奇。

普蘭諾伊在昨日苦戰三局，爆冷擊敗位居第三種子的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），不過今天面對克里斯提，第一局在技術暫停後就被拉開以12：21落敗，第二局雖一度在後段追平比數，仍以18：21落敗，由克里斯提奪下冠軍。

請繼續往下閱讀...

克里斯提在首局比賽中秀出一記精彩的防守反擊美技，普蘭諾伊在已經將克里斯提重心調開的情況下直接上網殺球，想不到克里斯提竟展現神反應，將球拍擺在胯下中間，一個借力便將球撥往普蘭諾伊反手方向，讓普蘭諾伊完全來不及應對只能看著球落地掉分，現場也為此球感到驚呼不已。

世界排名第8的克里斯提，此次奪冠已是自2019年澳洲羽球公開賽後，相隔2年半再度於男子單打奪冠（若不只記單打，上次奪冠為去年的湯瑪斯盃），同時這也是他生涯第3座超級300系列的冠軍（2019年紐西蘭公開賽、2019年澳洲羽球公開賽、2022年瑞士羽球公開賽）。

克里斯提睽違2年半奪冠，同時也是生涯第三座超級300系列的冠軍。（圖片取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法