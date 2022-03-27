PLG》狂！38歲楊敬敏「背靠背」照飆26分 國王教練透露訓練調整

新北國王楊敬敏飆進三分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕在楊敬敏的身上，絲毫沒看到他有被無情歲月擊倒的跡象，38歲的他依舊表現神勇，儘管連續2天出賽，他今天對桃園領航猿攻下全隊最高26分，本季場均20.7分在P. LEAGUE+得分榜排本土第一。

楊敬敏上季出賽19場，每場平均出賽34分48秒，可攻下13.4分、5.1籃板、3助攻、1.2抄截，而他本季迄今出賽18場，場均打34分鐘，可得20.7分、5.2籃板、3助攻、1.4助攻，持續進化的表現令人嘖嘖稱奇。

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迄今保持18場全勤出賽紀錄的楊敬敏，面對連續出賽的挑戰，還是能克服體力考驗，且都能有穩定的得分輸出，今天他出賽33分23秒，全場14投7中，有5顆三分球，拿26分，除了是連15場得分達雙位數，同時也是他本季第11場得破20分的比賽。

過去楊敬敏受訪時提到，睡眠是他恢復身體狀態的不二法門，而國王教練萊恩被問到如何因應球員連兩天出賽的體力考驗，他透露，平常會從訓練時著手，會有比較辛苦的訓練，也會穿插幾次較輕鬆的練習，讓球員不會因為持續性的高強度操練而感到疲憊，而是可以在場上可以百之百的投入比賽，不希望球員拿「背靠背」比賽當作輸球藉口。

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