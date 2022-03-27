T1》2連戰太累差點被雲豹翻盤 塔克轟33分助太陽收3連勝

台中太陽收下3連勝。（台中太陽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台中葳格太陽連續2天在主場作戰，即便下半場面臨體能下滑的問題，但最終穩住陣腳，洋將塔克轟全場最高33分，搭配桑尼的19分、21籃板、8助攻，終場98：93力退桃園雲豹，收下主場2連勝、近期3連勝。

差點被雲豹翻盤，太陽總教練卡米諾斯坦言，上下半場表現兩極，「上半場節奏掌握很好，有打出自己的風格，但2連戰讓我們體能下滑，一路被追趕，幸好最後還是有控制住。」

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全場三分球11投6中的塔克貢獻33分、6助攻、6籃板，他也認為背靠背的比賽相當難打，「好在我們全隊團結一心面對這場比賽，最後贏得重要勝利，現在比賽到這個階段，每場勝利都很重要。」

蘇奕晉此仗進帳17分、8籃板，他說：「我們今天有打出太陽的風格，多傳導、無私的團隊，雖然第4節有些小亂流，被對手追上，可是我們還是頂住壓力把比賽贏下來，下禮拜練習要趕快把錯誤修正。」

雲豹在第4節急起直追，最後因為失誤功虧一簣，總教練王志群說：「最後幾分鐘的關鍵追分時刻，我們產生許多不必要的失誤，導致我們一直無法追平、甚至超前，針對這些缺失，我們教練團會做出調整，讓球員下次面臨攻守困境時能改進，這都是我們團隊未來會需要修正的部分。」

雲豹戴維斯今拿下「雙十」22分、18籃板表現最佳，他說：「今天的表現不是那麼好，我們整體都沒在準備好的狀態，未來我們能做的只有在下場比賽中打得更強勢。」

本土球員以盧捷閔16分最佳，但此役3分球出手11投僅1中，自認表現不佳，他說：「今天在3分線的出手狀況很差，要如何延續上一場比賽穩定表現，是很大課題，回去後還要再做更多努力，以及投籃細節改變。」

塔克。（台中太陽提供）

桑尼。（台中太陽提供）



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