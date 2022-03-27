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企排》無畏地主優勢 台電女排擊敗台北鯨華締造6連霸

2022/03/27 22:33

台電衛冕成功。（排協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕企業17年甲級男女排球聯賽挑戰賽總冠軍戰今進行第2戰，女子組方面，高雄台電以25：19、21：25、25：20、25：20擊敗台北鯨華，完成挑戰賽6連霸壯舉。

首局鯨華靠著漢娜與吳芳妤的攻勢打出3：1的領先，隨後台電靠曾琬羚與李姿瑩進攻超前，並以 25：19先馳得點。

次局台電打出氣勢一度領先，但該局中段鯨華展現防守韌性，加上甘可慧及余䒩語的回擊下反超比分，加上台電後段多次失誤送分，讓鯨華以25：21拿下第2局。

第3局雙方攻防激烈，台電以強勢的扣球進攻取得領先，以25：20再下一城，第4局台電攻勢多點開花，再以25：20拿下勝利。

台電「自由女神」楊孟樺表示，其實不只是延續連霸有壓力，現場湧進許多鯨華的球迷也帶給大家不小壓力，很開心能成功抗壓，但也很高興看到很多球迷進場，對台灣排球來說是很棒的事。

今年鯨華被看好有機會衝擊台電霸業，但最終仍在在挑戰賽以直落二落敗，鯨華教練鄧衍敏表示，球隊陣中選手有新秀也有大學生，希望給台北鯨華多點鼓勵。但她也稱讚台電女排是台灣指標性球隊，「她們給台灣女排很大希望，也給我們很大進步空間。」

台北鯨華吳芳妤。（排協提供）

台電曾琬羚。（排協提供）

台北鯨華廖苡任。（排協提供）

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