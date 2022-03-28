桌球》國旗爭議發聲明還不夠？中網友崩潰：成天在小地方噁心人

卡達桌協秀出中華民國國旗一事讓中國網友大崩潰。（網友擷圖，擷自微博）

〔體育中心／綜合報導〕卡達桌球協會因為宣傳林昀儒與鄭怡靜時使用中華民國國旗一事釀成風波，中國網民群情激憤使WTT不得不在微博發文致歉，不過後續中國網民依舊不滿該聲明，甚至要求WTT在「外網」也得同步發文。

林昀儒與鄭怡靜24日在WTT挑戰賽杜哈站直落三解決世界排名第7的印度組合賈納納塞卡倫/芭特拉，拿下今年首座冠軍，然而卡達桌球協會卻在宣傳賽事時，因為使用中華民國國旗導致中國網民抗議。

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後續WTT也不得不在微博上發文表示，因為收到中國乒乓球協會交涉，「卡達桌球協會在為WTT挑戰賽杜哈站賽事進行推廣時，使用了錯誤的中華台北旗幟，經查證，該錯誤係卡達賽事組委會技術人員造成，卡達乒協立即對此進行了糾正並就該錯誤致歉，同時向WTT保證後續不再出現類似的情況。WTT世界乒聯將進一步採取措施加強監督避免該類事故的發生，並對各賽事組委會進行培訓。」

然而WTT在微博上的發文卻沒有讓中國網民脆弱的玻璃心得到安撫，許多中國網友繼續崩潰表示：「請同步ins發布謝謝」、「誰不佩服WTT的賽事主辦能力，明明有正常圖不發，全挑視角畸形的。」、「外網同步，中國台北」、「第幾回了，脖子上架著的是腦袋嗎？成天在這小地方噁心人沒夠是吧？」、「順便ins同步一下，謝謝！中國限定沒意思。」

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