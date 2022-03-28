WTT挑戰賽》擊退泛美冠軍 林昀儒／鄭怡靜順利挺進8強

林昀儒和鄭怡靜今天凌晨在WTT球星挑戰賽杜哈站首輪賽事以3:1擊退巴西組合挺進八強。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕尋求衛冕的頭號種子林昀儒/鄭怡靜，台灣時間今天凌晨在WTT球星挑戰賽杜哈站首輪賽事以3:1擊退世界排名14的巴西組合伊辛/高橋布魯娜，挺進八強，也將在杜哈的連勝紀錄推進至13場。

上週四剛奪下WTT挑戰賽杜哈站冠軍的林昀儒/鄭怡靜，和週五登場的球星挑戰賽無縫接軌，且兩人還從「雙線作戰」加碼成「三線作戰」，備極艱辛。

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林昀儒和廖振珽的男雙組合在16強開胡後，緊接著和鄭怡靜在混雙攜手，費了一番手腳才以11:6、7:11、11:7、11:5解決去年獲得泛美錦標賽的伊辛/高橋布魯娜，8強將對決奧地利的哈貝松/波卡諾娃，朝二連冠之路邁進。

男單方面，世界排名111的「山豬」廖振珽在資格賽最後一輪以3:2力退南韓新生代好手黃民夏，正賽首輪再以3:2扳倒世界排名76的香港新秀林兆恆，32強將遭遇瑞典名將K.卡爾森。

首輪輪空的40歲老將莊智淵，32強又碰上中國直拍橫打好手趙子豪，兩人上週才在杜哈挑戰賽交手，當時小莊以1:3落敗。

名列男單第二種子的林昀儒，則和世界排名115的法國選手卡辛爭奪16強門票。

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