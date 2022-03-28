MLB》還沒適應大聯盟? 日本重砲選到1保送、首安仍未出爐

鈴木誠也在第2場熱身賽，選到1次四壞球保送，但還是沒能敲出安打。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日職廣島隊強打27歲的鈴木誠也，季後透過入札制度挑戰大聯盟，以5年8500萬美元的合約加盟小熊，不過這位日職當今最強打者似乎還在努力適應棒球最高殿堂，今在熱身賽先發出戰皇家，首打席選到四壞保送，但接下來兩打席都沒能有所表現，春訓首安還是沒能出爐。

鈴木誠也此役擔任先發第2棒、鎮守右外野，1局下首打席面對皇家隊先發投手賽爾帕（Angel Zerpa），就選到四壞球保送上壘，3局下第二打席敲出滾地球遭刺殺出局，5局下2出局1壘有人，鈴木上來打擊卻敲出中外野飛球遭接殺，未能替球隊建功，6局上攻守交換時，就被換下場休息。鈴木誠也春訓累積4打數無安打，吞2K、選到1次四壞球保送。

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此役小熊、皇家上演打擊戰，小熊威斯頓（Patrick Wisdom）、皇家歐賀恩（Ryan O'Hearn）都是單場雙響，小熊全隊敲出9安、含3轟，同樣也敲出3轟的皇家全隊則是狂掃14安，不過他們狂吞10K、單場還出現了3次失誤，9局上雖然追回2分，但卻無力逆轉，終場就以12：13不敵小熊。





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