MLB》回到最初的起點？美媒曝紅雀有意找回普侯斯

「生化人」普侯斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕42歲準名人堂級的「生化人」普侯斯（Albert Pujols），去年效力道奇後成為自由球員，不過他仍努力保持身手、狀況，希望再拚一張大聯盟合約，先前已有消息傳出至少3支球隊有興趣，今日美媒再爆料老東家紅雀有意找回普侯斯。

根據《The Athletic》的 Katie Woo 今日爆料，紅雀、普侯斯雙方已經展開對話，越來越有興趣在2022新球季找回普侯斯，Woo 也補充表示紅雀並不計畫讓普侯斯每天上場，而是擔綱一名右打替補、代打活棋。

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去年5月普侯斯遭天使釋出，而道奇也很快出手網羅，普侯斯轉戰道奇後出賽85場，轟出12發全壘打，攻擊指數0.759，這個數字是2016年來新高。季後普侯斯的動向也備受關注，尤其他利用休賽期間回到家鄉多明尼加參加冬季聯盟賽事，盼保持狀況、再拚一紙大聯盟合約。

普侯斯生涯起始於紅雀，至今大聯盟拚戰有21個球季，出賽2971場，累計敲出3301支安打，2150分打點，打擊三圍0.297/0.375/0.544，目前生涯累積679轟，能否實現完成700轟壯舉、超越全壘打榜第4名「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的696轟也受到矚目。

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