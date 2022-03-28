MLB》阿土伯調離開路先鋒？ 太空人主帥提新規劃

艾圖維新球季可能改打第2棒。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人強打「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）去年整個賽季都擔任球隊開路先鋒，不過新球季他將離開熟悉棒次，主帥貝克（Dusty Baker）有意讓小巨人改打第2棒，重拾過去老本行。

身高只有167公分的艾圖維，上季144場出賽全都擔綱首棒上場打擊，並率領太空人5年內3度闖進世界大賽。隨著搭檔柯瑞亞（Carlos Correa）出走，貝克也對棒次安排提出新規劃，「艾圖維會打第一棒不是因為他在那位置感到舒適，而是大家要求他這樣做，如果以為他太矮才打首棒，那你就錯了，我希望把每個球員放在舒服的位置上。」

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貝克也提到，他預計將艾圖維擺往第二棒發展，「很多時候，當他首球就出局，下一棒的打者必須先等一個球再進行揮擊，否則可能面臨對面投手用2球就製造2個出局數。」不過艾圖維對打第2棒並不陌生，他過去曾在該位置出賽過530場比賽。

艾圖維對於角色轉換沒有太大意見，並表示不在乎打什麼棒次，「如果要我當開路先鋒，我就去當，要我打第二棒我也同樣能夠勝任。」

遺留下來的首棒空缺，貝克計畫由新任游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）接任，另外，外野手麥科密克（Chas McCormick）也有可能轉往第一棒。貝克也承諾會在春訓竭盡所能嘗試，盼能找出最適合球隊的陣型。

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