晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》阿土伯調離開路先鋒？ 太空人主帥提新規劃

2022/03/28 09:23

艾圖維新球季可能改打第2棒。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人強打「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）去年整個賽季都擔任球隊開路先鋒，不過新球季他將離開熟悉棒次，主帥貝克（Dusty Baker）有意讓小巨人改打第2棒，重拾過去老本行。

身高只有167公分的艾圖維，上季144場出賽全都擔綱首棒上場打擊，並率領太空人5年內3度闖進世界大賽。隨著搭檔柯瑞亞（Carlos Correa）出走，貝克也對棒次安排提出新規劃，「艾圖維會打第一棒不是因為他在那位置感到舒適，而是大家要求他這樣做，如果以為他太矮才打首棒，那你就錯了，我希望把每個球員放在舒服的位置上。」

貝克也提到，他預計將艾圖維擺往第二棒發展，「很多時候，當他首球就出局，下一棒的打者必須先等一個球再進行揮擊，否則可能面臨對面投手用2球就製造2個出局數。」不過艾圖維對打第2棒並不陌生，他過去曾在該位置出賽過530場比賽。

艾圖維對於角色轉換沒有太大意見，並表示不在乎打什麼棒次，「如果要我當開路先鋒，我就去當，要我打第二棒我也同樣能夠勝任。」

遺留下來的首棒空缺，貝克計畫由新任游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）接任，另外，外野手麥科密克（Chas McCormick）也有可能轉往第一棒。貝克也承諾會在春訓竭盡所能嘗試，盼能找出最適合球隊的陣型。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。