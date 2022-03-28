NBA》沒柯瑞差好多！ 勇士作客遭巫師痛擊、近6戰就吞5敗

自從一哥柯瑞受傷休戰後，勇士表現相當低迷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客出戰巫師，上一次雙方交手，勇士靠著一哥柯瑞（Stephen Curry）狂轟47分痛宰華盛頓大軍，不過這次雙方再碰頭，柯瑞因傷缺陣，也讓巫師逮到復仇機會，今天從開賽就壓著勇士打，最後也成功擋住對手的反撲，終場巫師就以123：115成功復仇，也送給勇士2連敗。

高居西部第3的勇士今作客東部第12的巫師，勇士陣中雖然少了柯瑞，不過仍有K.湯普森（Klay Thompson）、D.格林（Draymond Green）、J.波爾（Jordan Poole）和A.威金斯（Andrew Wiggins）壓陣，反觀巫師傷了畢爾（Bradley Beal）、庫茲馬（Kyle Kuzma）也因為右膝肌腱發炎缺陣，不過場上並沒有如預期出現一面倒的情形，反而是巫師從比賽開打後就一路領先，次節開節更拉出一波20：6，最多曾取得18領先，勇士靠著普爾、K湯節末連續2顆三分彈才將落後縮小到個位數。

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易籃後，華盛頓大軍穩定領先，而勇士終於在最末節回神，在A.威金斯的帶領下展開追分模式，最後32.5秒時將落後的分數縮小到僅剩5分，然而勇士雖然祭出犯規戰術，但巫師都能把握罰球機會增加分數，加上A.威金斯關鍵時刻又再度神隱，終場勇士就以8分之差敗北。

A.威金斯（右）關鍵時刻又消失。（USA TODAY Sports）

J.波爾今拿下26分另有3抄截，K.湯普森25分5籃板，A.威金斯也有23分2籃板，但近期打得相當掙扎的勇士，今天輸球後不但吞下2連敗，近6戰就僅拿下1勝，狀況相當低迷。

巫師則由單場砍進生涯新高6顆三分球、轟下25分的基斯伯特（Corey Kispert）表現最為亮眼，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）拿下23分9籃板6助攻，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）挹注22分4籃板3助攻。

基斯伯特（右）砍進6顆三分彈。（USA TODAY Sports）

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