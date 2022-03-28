越野三項》XTERRA Taiwan周青再稱霸 獨孤求敗放眼國際賽

「小帥」周青奪下30公里組冠軍。（XTERRA Taiwan提供）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲最佳越野三項賽事 2022 XTERRA Taiwan 越野跑30K組波瀾不興，上屆42K男子組冠軍「小帥」以2:26:39收下個人第四冠，傷後復出的雷里莎以2:57:36第四度封后，兩人在這項比賽奪金率都是百分百。

每場都是由獨特的環境、獨一無二的感受交織而成的XTERRA Taiwan，今天由越野跑接棒登場，7點30分起，參加30K組、14K組和7K組選手依序從墾丁石牛溪農場出發。

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男子越野跑30K組一樣是由周青一個人稱霸，獨孤求敗的他毫無懸念最終以以2小時26分39秒率先抵達終點，這也是他繼2018在21K、2019在26K，2021在42K稱王後的第四冠，跑遍台灣無敵手！

「今天就是穩穩發揮，一出去就獨跑領先到底，」周青賽後笑說道，不過接著他話鋒一轉：「稱霸台灣有什麼用，2018年出國比UTMB環勃朗峰超級越野耐力賽，還不是被電爆！」把眼光放在國際賽的他，因疫情關係已兩年沒出國，今年七月要和女友張菀芳一起到歐洲移訓兩個月，再戰UTMB。

而女子組30K戰況一如賽前所料，2018年拿到21K冠軍、2019年收26K冠軍、2021年奪28K冠軍的雷理莎，以2小時57分36秒四度封后，雖然都是冠軍，但今年這一冠對她卻有相當特殊的意義。

原來去年底她髖關節小轉骨受傷，休息兩個多月，今年初才恢復訓練。「這是傷後復出首役，第一場就比30K其實有點太『硬』，上坡超陡跑得超辛苦的，賽前本想說無傷完賽就好，名次隨緣，但感覺有機會奪冠，還是忍不住拼了。」

除了雷里莎外，去年獲得10K組冠軍的姐姐雷艾美今年也參加了14K組。雷里莎透露，「我們姐妹很愛一起比賽，墾丁本來就是我們的最愛，所以每年XTERRA Taiwan我們一定會來，比完賽再留下來玩一天，吃吃喝喝再開開心心回家。」

男子14K組方面，去年28組冠軍鄭瑞竹1小時08分43秒稱王，吳宇穆則以1小時08分47屈居第二，兩人幾乎是同時抵達終點，本來陌生的兩人，在一路上聊著聊著居然也變成好朋友。鄭瑞竹表示：「路有點難跑，也怕跑錯路線，兩個人互相提醒，挺好的。」

而擔任民進黨黨部運動發展專員、也是高雄馬拉松紀錄保持人的鄭瑞竹說，前面的路有點「硬」，但很有趣，靠意志力撐下來，在Fox Factory任職的吳宇穆，也表示很開心能在比賽中交到志同道合好朋友。

自2018進軍台灣以來，XTERRA不斷尋求突破，超級食物runivore創辦人鄧文禮也是常客。「這是台灣唯一一場9成8都是天然地形的賽段，去年我熱衰竭未完賽，今年在30K最後一公里還可以開5分速，超開心。」

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