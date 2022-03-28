足球》加拿大相隔36年首闖世界盃 王牌淚崩：我的夢想成真了（影音）

加拿大相隔36年闖進世界盃。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃資格賽的中、北美洲及加勒比海區賽程，曾被視為「足球沙漠」的加拿大，今天以4：0大勝牙買加，確定相隔36年再度闖進世界盃正賽。

加拿大上一次晉級世界盃已經是1986年的往事，當時他們在正賽連輸3場給法國、匈牙利和蘇聯，而且一球未進，如今該國史上第二度拿下世界盃門票，將在今年12月的卡達目標踢進世界盃史上首顆進球。

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令人訝異的是最近的資格賽中，加拿大陣中效力拜仁慕尼黑的王牌左後衛戴維斯 （Alphonso Davies）還都沒有出賽。他在1月感染武漢肺炎之後，後續又罹患心肌炎。

雖然無法親自上陣，不過戴維斯今天也在家中看直播觀戰，並在賽後淚崩表示，「我要去世界盃了！我要去世界盃了！我不敢相信，我流淚了，我的夢想成真了！

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