NBA》東西部龍頭過招 七六人決勝節後繼無力惜敗太陽

太陽力退七六人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍七六人今日作客西部龍頭太陽，雙方打得精采，決勝節太陽雖一度取得11分優勢，但七六人展不服輸精神，拼命追趕到僅剩1分差，不過太陽很快止血，七六人後繼無力未能再延續攻勢，終場以104：114敗下陣，東部競爭激烈七六人僅當了一天龍頭，還一口氣跌落至第4名。

首節儘管布克（Devin Booker）獨拿22分，但恩比德（Joel Embiid）則拿15分率七六人以39：37些微領先。次節七六人暴打一波12：0開局，並在該節皆保持領先，太陽雖曾試圖縮小差距至2分，但七六人又能重整旗鼓再拉開領先，半場七六人以64：60結束。第三節七六人命中率下滑至36%，全隊拿22分，布克則率太陽挾63.2%命中率攻下31分並打出反超，太陽91：86七六人。

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太陽力退七六人。（美聯社）

進入決勝節，雙方先是一陣你來我往，接著太陽靠著薛米特（Landry Shamet）連續2記三分彈擴大到11分領先，但馬克西（Tyrese Maxey）飆2記三分球聯手恩比德為七六人打出一波10：0，眼看僅剩1分差，布克高難度跳投並完成三分打率太陽立即還以7：0止血，而七六人後續也未再有反撲氣勢，太陽終場以114：104收勝。

七六人得分恩比德（Joel Embiid）全場攻下37分15籃板，馬克西18分，T.哈里斯（Tobias Harris）17分，哈登（James Harden）11投僅2中，攻下14分9助攻。七六人目前戰績46勝28敗與公鹿戰平，落後塞爾提克和熱火半場。

太陽方面，布克35分，保羅（Chris Paul）19分14助攻，艾頓（Deandre Ayton）14分12籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）11分，薛米特替補貢獻12分。

太陽力退七六人。（美聯社）

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