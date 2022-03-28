NBA》湖人危險了！詹皇39分無用 跟鵜鶘黃金交叉恐跌出附加賽

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今與鵜鶘進行關鍵之戰，雖然「詹皇」詹姆斯（LeBron James）狂轟39分，但鵜鶘成功克服23分的落後，終場以116：108逆轉湖人，兩隊戰績再度黃金交叉，同時鵜鶘本季確定對湖人保有對戰優勢。

湖人上半場爆量演出轟下69分，詹姆斯一人就包辦25分，幫助球隊次節曾領先到23分之多，半場打完領先20分。未料易籃後風雲變色，鵜鶘吹起反攻號角，第三節41：25的攻勢，狂追猛趕縮小分差，轉眼間雙方僅剩4分差距。

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決勝節，鵜鶘一波8：2扭轉局面，之後兩隊形成拉鋸戰，湖人關鍵時刻出現熄火窘境，最後5分鐘全隊輪流打鐵，只靠孟克（Malik Monk）拿下5分，難以跟鵜鶘抗衡，眼睜睜看著鵜鶘在主場演出逆轉勝。

詹姆斯（左）。（美聯社）

湖人末節僅得14分，成為最大敗因，賽後兩隊名次再度互換，湖人降至西部第10、鵜鶘變西部第9，同時鵜鶘本季確定對湖人保有對戰優勢，而且湖人只領先第11馬刺1場勝差，恐跌出附加賽。

詹姆斯今砍下39分、9籃板、5助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）18分、7籃板、6助攻，孟克進帳23分，豪爾德（Dwight Howard）出賽33分22秒，挹注8分、10籃板。

鵜鶘方面，英葛蘭（Brandon Ingram）26分、7籃板，麥考倫（CJ McCollum）18分、6助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）貢獻19分、12籃板。

英葛蘭（右）。（美聯社）

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