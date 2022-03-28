MLB》柯瑞亞轉戰雙城首秀 開局演美技還敲安（影音）

柯瑞亞開賽上演美技讓現場球迷大飽眼福。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）日前加盟雙城，今天正式披上新戰袍在春訓出賽，開局就在游擊防區上演飛撲美技，下個半局更送上轉隊首安，首秀技驚四座，幫助雙城6：3力退紅襪。

柯瑞亞休季未如預期簽下長約，反倒出乎意料簽下一張3年1.053億美元短約轉戰雙城，坐擁內野手史上最高薪。初登場也沒讓雙城球迷失望，面對紅襪首棒打者赫南德茲（Kike Hernandez）擊出的強勁滾地球，他展現金手套等級守備能力，飛撲後立馬起身傳向一壘刺殺打者，動作行雲流水，留給現場球迷深刻印象。

請繼續往下閱讀...

「我通常不會在春訓進行撲接動作，但為了不讓我的好兄弟Kike（赫南德茲）上壘，並要前方的投手信任你，我必須這樣做。」柯瑞亞說道。事實上，柯瑞亞賽前還向先發投手萊恩（Joe Ryan）開玩笑表示，讓球打向他的守備方向，後者也照吩咐竭盡所能將球留在地上，果真如願以償。

柯瑞亞雖然自去年世界大賽第6戰結束就未曾出賽，不過他首打席仍維持絕佳手感，敲出左外野方向一壘安打，也是本場比賽首安。4局下，第2次打擊敲出三壘方向滾地球出局，隨後便退場休息，留下2打數1安打紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法