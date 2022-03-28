晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》柯瑞亞轉戰雙城首秀 開局演美技還敲安（影音）

2022/03/28 10:05

柯瑞亞開賽上演美技讓現場球迷大飽眼福。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）日前加盟雙城，今天正式披上新戰袍在春訓出賽，開局就在游擊防區上演飛撲美技，下個半局更送上轉隊首安，首秀技驚四座，幫助雙城6：3力退紅襪。

柯瑞亞休季未如預期簽下長約，反倒出乎意料簽下一張3年1.053億美元短約轉戰雙城，坐擁內野手史上最高薪。初登場也沒讓雙城球迷失望，面對紅襪首棒打者赫南德茲（Kike Hernandez）擊出的強勁滾地球，他展現金手套等級守備能力，飛撲後立馬起身傳向一壘刺殺打者，動作行雲流水，留給現場球迷深刻印象。

「我通常不會在春訓進行撲接動作，但為了不讓我的好兄弟Kike（赫南德茲）上壘，並要前方的投手信任你，我必須這樣做。」柯瑞亞說道。事實上，柯瑞亞賽前還向先發投手萊恩（Joe Ryan）開玩笑表示，讓球打向他的守備方向，後者也照吩咐竭盡所能將球留在地上，果真如願以償。

柯瑞亞雖然自去年世界大賽第6戰結束就未曾出賽，不過他首打席仍維持絕佳手感，敲出左外野方向一壘安打，也是本場比賽首安。4局下，第2次打擊敲出三壘方向滾地球出局，隨後便退場休息，留下2打數1安打紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。