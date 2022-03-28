NBA》主場首秀出師不利！厄文內外線手感失準 籃網遭黃蜂爆打

厄文回歸主場首戰手感冰冷，球隊最後也輸給黃蜂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場迎戰黃蜂，先前因拒打疫苗無法在紐約出賽的厄文（Kyrie Irving）今也迎來本季主場首秀，然而許久沒在主場出賽的他此役手感冰冷，22投僅6中、三分球9投1中拿下16分，作客的黃蜂靠著手感火燙的小波爾，加上C.馬丁（Cody Martin）關鍵時刻2顆重要三分彈，澆熄籃網最後的反撲氣焰，終場籃網就以110：119在主場遭黃蜂擊落。

沒打疫苗的厄文，先前受到紐約防疫政策規定，無法在主場出賽，只能以「兼職球員」方式出戰客場比賽救火，讓團隊戰力大受影響，不過日前市長亞當斯宣布防疫政策鬆綁，允許運動員在工作場所擁有疫苗豁免權，厄文也終於能在今天對上黃蜂的比賽出戰。

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然而厄文回歸主場首秀，首節表現卻荒腔走板，4次出手、3次在外線，全都沒能命中，還發生1次失誤，不過籃網靠杜蘭特（Kevin Durant）獨拿8分，在第一節打完還能取得6領先，不過次節黃蜂在小波爾（LaMelo Ball）領軍下，先將分數追到只剩4分之差。易籃後黃蜂越戰越勇，開打就拉出一波11：5的小高潮將分數逆轉超前，之後靠著布瑞吉斯（Miles Bridge）、華盛頓（P.J. Washington）等人，而籃網只能靠著杜蘭特一人苦撐，第三節打完黃蜂反以4分超前。

隊友手感不佳，杜蘭特只能自己苦撐。

（美聯社）

最末節厄文才終於回神找回火力，連進3球帶領球隊拉出一波8：0的攻勢，將比數追到104平，接下來兩隊激鬥互有領先，但此時黃蜂卻有出乎意料的人挺身而出，前三節僅拿2分的C.馬丁，在最後2分半先砍進3分球，幫助球隊甩開籃網糾纏，剩1分12秒出手再放進一顆，厄文雖然在最後42秒突破上籃，但布里吉斯剩23秒回敬一顆三分彈，也讓比賽勝負定調，終場籃網就以9分差不敵黃蜂。

厄文主場復出首戰手感失常，表現完全被轟下全場最33分的小波爾比了下去，而杜蘭特雖然拿下全隊最高27分，但他此役24投僅9中表現也不盡理想，表現較為亮眼的反而是中鋒卓蒙德（Andre Drummond）今他12投5中拿下20分17籃板繳出「雙十」成績單，小柯瑞（Seth Curry）今天外線手感也不佳，6投僅2中最後拿下12分。

而黃蜂除了小波爾外，布里吉斯也拿24分，華盛頓18分11籃板，羅齊爾（Terry Rozier）14分7籃板4助攻，C.馬丁最後貢獻8分4籃板2助攻。

C.馬丁砍進2顆三分彈，化解球隊危機。（美聯社）

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