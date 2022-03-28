晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》主場首秀出師不利！厄文內外線手感失準 籃網遭黃蜂爆打

2022/03/28 10:51

厄文回歸主場首戰手感冰冷，球隊最後也輸給黃蜂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場迎戰黃蜂，先前因拒打疫苗無法在紐約出賽的厄文（Kyrie Irving）今也迎來本季主場首秀，然而許久沒在主場出賽的他此役手感冰冷，22投僅6中、三分球9投1中拿下16分，作客的黃蜂靠著手感火燙的小波爾，加上C.馬丁（Cody Martin）關鍵時刻2顆重要三分彈，澆熄籃網最後的反撲氣焰，終場籃網就以110：119在主場遭黃蜂擊落。

沒打疫苗的厄文，先前受到紐約防疫政策規定，無法在主場出賽，只能以「兼職球員」方式出戰客場比賽救火，讓團隊戰力大受影響，不過日前市長亞當斯宣布防疫政策鬆綁，允許運動員在工作場所擁有疫苗豁免權，厄文也終於能在今天對上黃蜂的比賽出戰。

然而厄文回歸主場首秀，首節表現卻荒腔走板，4次出手、3次在外線，全都沒能命中，還發生1次失誤，不過籃網靠杜蘭特（Kevin Durant）獨拿8分，在第一節打完還能取得6領先，不過次節黃蜂在小波爾（LaMelo Ball）領軍下，先將分數追到只剩4分之差。易籃後黃蜂越戰越勇，開打就拉出一波11：5的小高潮將分數逆轉超前，之後靠著布瑞吉斯（Miles Bridge）、華盛頓（P.J. Washington）等人，而籃網只能靠著杜蘭特一人苦撐，第三節打完黃蜂反以4分超前。

隊友手感不佳，杜蘭特只能自己苦撐。
（美聯社）

最末節厄文才終於回神找回火力，連進3球帶領球隊拉出一波8：0的攻勢，將比數追到104平，接下來兩隊激鬥互有領先，但此時黃蜂卻有出乎意料的人挺身而出，前三節僅拿2分的C.馬丁，在最後2分半先砍進3分球，幫助球隊甩開籃網糾纏，剩1分12秒出手再放進一顆，厄文雖然在最後42秒突破上籃，但布里吉斯剩23秒回敬一顆三分彈，也讓比賽勝負定調，終場籃網就以9分差不敵黃蜂。

厄文主場復出首戰手感失常，表現完全被轟下全場最33分的小波爾比了下去，而杜蘭特雖然拿下全隊最高27分，但他此役24投僅9中表現也不盡理想，表現較為亮眼的反而是中鋒卓蒙德（Andre Drummond）今他12投5中拿下20分17籃板繳出「雙十」成績單，小柯瑞（Seth Curry）今天外線手感也不佳，6投僅2中最後拿下12分。

而黃蜂除了小波爾外，布里吉斯也拿24分，華盛頓18分11籃板，羅齊爾（Terry Rozier）14分7籃板4助攻，C.馬丁最後貢獻8分4籃板2助攻。

C.馬丁砍進2顆三分彈，化解球隊危機。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。