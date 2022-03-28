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NBA》柏克斯攻防兩端扮英雄 尼克退活塞收3連勝

2022/03/28 11:00

柏克斯（左）成為球隊致勝功臣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天客場踢館活塞，險些浪費21分領先，所幸射手柏克斯（Alec Burks）讀秒階段投進關鍵三分，並成功守下對手最後一波進攻，幫助球隊104：102有驚無險擊退活塞，收下3連勝。

尼克首節把握對手得分乾旱期，打出16：2的攻勢，開賽手握雙位數領先。第二節仍未善罷甘休，靠著托平（Obi Toppin）美技灌籃以及巴瑞特（RJ Barrett）不斷單打得手，半場打完59：47領先活塞。

易籃後，活塞急起直追，上半場表現平庸的貝伊（Saddiq Bey）及時跳出，搭配替補F.傑克森（Frank Jackson）將比分追近，並在第4節追平比數。決勝節雙方持續拉鋸，柏克斯倒數45.4投進致命三分，將差距擴大至4分差，活塞雖然立馬追回2分，但最後一擊坎寧安（Cade Cunningham）投籃時遭柏克斯下球得逞，無緣扳平比數。

柏克斯成功阻斷坎寧安最後一擊。（今日美國）

尼克巴瑞特攻下21分全隊最高，藍道（Julius Randle）挹注20分，柏克斯、昆克利（Immanuel Quickley）各拿18分，富尼耶（Evan Fournier）11分。

活塞方面，巴格利（Marvin Bagley III）今天頂替受傷缺陣的葛蘭特（Jerami Grant）先發上陣，砍下全場最高的27分，坎寧安貢獻18分，貝伊14分，史都華（Isaiah Stewart）10分10籃板。

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