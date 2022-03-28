MLB》最貴游擊手揮別陰霾？林多盼延春訓手感、新球季強勢反彈

林多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今日除「雙王牌」德葛隆（Jacob deGrom）、薛哲（Max Scherzer）同場登板的夢幻組合，林多（Francisco Lindor）雙響砲猛打賞表現也同樣吸睛，是否能將火燙手感延續到新球季、揮別上季陰霾備受期待。

林多熱身賽手感不俗，目前出戰5場，連續4場有安打表現，打擊率0.412，累積3轟並列聯盟第2，OPS 1.444排聯盟第3。不過美媒也點出去年林多熱身賽17場繳4轟，打擊率0.370亦不俗，不過開季後卻打得掙扎，首月打擊率甚至不到2成。

請繼續往下閱讀...

林多去年轉戰大都會，並簽下一紙10年3.41億（約新台幣97.3億）延長合約，然而開季攻擊端表現卻不如預期，引來不少球迷的批評，最後繳出打擊三圍0.230/0.322/0.412。而林多也誓言新球季季打出反彈表現，被問到熱身賽手感延續到例行賽的關鍵時，林多則說：「我不知道，我們看著吧。」

在今日敲出雙響砲猛打賞後，關於目前的狀態林多表示非常平穩、身體處於良好的擊球狀態。另外大都會本季大肆進行補強，陣容再升級，簽下艾斯科巴（Eduardo Escobar）、坎哈（Mark Canha）、馬提（Starling Marte），林多也表示這是很好的進攻陣容，如果保持健康、狀態，將能夠造成些破壞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法