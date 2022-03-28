晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》最貴游擊手揮別陰霾？林多盼延春訓手感、新球季強勢反彈

2022/03/28 11:47

林多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今日除「雙王牌」德葛隆（Jacob deGrom）、薛哲（Max Scherzer）同場登板的夢幻組合，林多（Francisco Lindor）雙響砲猛打賞表現也同樣吸睛，是否能將火燙手感延續到新球季、揮別上季陰霾備受期待。

林多熱身賽手感不俗，目前出戰5場，連續4場有安打表現，打擊率0.412，累積3轟並列聯盟第2，OPS 1.444排聯盟第3。不過美媒也點出去年林多熱身賽17場繳4轟，打擊率0.370亦不俗，不過開季後卻打得掙扎，首月打擊率甚至不到2成。

林多去年轉戰大都會，並簽下一紙10年3.41億（約新台幣97.3億）延長合約，然而開季攻擊端表現卻不如預期，引來不少球迷的批評，最後繳出打擊三圍0.230/0.322/0.412。而林多也誓言新球季季打出反彈表現，被問到熱身賽手感延續到例行賽的關鍵時，林多則說：「我不知道，我們看著吧。」

在今日敲出雙響砲猛打賞後，關於目前的狀態林多表示非常平穩、身體處於良好的擊球狀態。另外大都會本季大肆進行補強，陣容再升級，簽下艾斯科巴（Eduardo Escobar）、坎哈（Mark Canha）、馬提（Starling Marte），林多也表示這是很好的進攻陣容，如果保持健康、狀態，將能夠造成些破壞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。