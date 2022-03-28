MLB》一打席2次牽制出局！ 釀酒人右投：自然而然就發生了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽昨密爾瓦基釀酒人在主場交手西雅圖水手，雙方打完9局最後以7：7手，不過昨天在比賽中卻出現相當罕見的一幕，釀酒人豪瑟（Adrian Houser）單局一打席內2度將水手跑者牽制出局，化解危機也引發球迷、網友熱議！

昨在釀酒人與水手的比賽，2局上豪瑟先保送墨菲（Tom Murphy），又被邵薩（Steven Souza Jr.）敲出1壘安打，摩爾（Dylan Moore）敲出滾地球，雖然讓邵薩在二壘前遭封殺，但成功送回水手破蛋分，自己則靠著野手選擇上一壘。

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水手在一出局後，下棒哈格瑞提（Sam Haggerty）又敲出短程安打上一壘，摩爾也站上二壘，沒想到當輪到新秀帕德羅（Kevin Padlo）打擊時，豪瑟突然牽制二壘，離壘過遠的摩爾雖然急忙撲回壘包，但仍遭牽制出局，成為本局第二個出局數。

沒想到當大家都還沒有從摩爾出局的震驚中走出來，豪瑟馬上又來了一個回馬槍，這次換往一壘牽制再度抓到離壘過遠的哈格瑞提，也讓水手大好的攻勢直接遭到化解。賽後談起這罕見一幕，豪瑟表示自己並沒有事先偷練或預設，一切就這樣自然而然發生了。

豪瑟在一個打席內牽制兩名水手的跑者出局。（資料照，法新社）

「自然而然就發生了，」豪瑟說道，「我記得這好像是我從高中之後第一次將人牽制出局成功！」雖然豪瑟這麼說，不過根據大聯盟官網指出，豪瑟上次將人牽制出局，其實就在去年5月底一場對上教士的比賽，當時教士潘姆（Tommy Pham）因為離壘太遠，最後就遭到豪瑟牽制出局。

單局2次牽制出局還不是大聯盟史上最戲劇性的一次，1983年8月24日金鶯主場對戰藍鳥的比賽，雙方激戰到3：3平手，延長賽第10局，藍鳥敲回超前分，金鶯推出左投馬丁尼茲（Tippy Martinez）救援，單局三次牽制一壘成功，化解再失分的危機，最後金鶯還在下個半局靠著再見三分砲贏球，堪稱大聯盟史上最高潮迭起的比賽結局之一。

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